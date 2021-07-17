В Кабмине признали три риска накопительной системы пенсий

В Украине планируют с 2023 года запустить накопительную пенсионную систему. Но при ее введении есть три риска:

отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;

нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;

отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, если будет принят закон об обязательной накопительной пенсионной системе, понадобится еще не менее 1,5 года, чтобы всё подготовить к старту.

“Никто нам не простит ошибки”, – сказала министр.

Справка Finance.ua:

Марина Лазебная рассказала о масштабной проблеме неофициального трудоустройства. Сейчас в Украине около 3,3 миллиона неформально занятых работников. По словам министра, из-за этого у них будут проблемы с пенсиями.