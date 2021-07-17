В Кабмине признали три риска накопительной системы пенсий

В Украине планируют с 2023 года запустить накопительную пенсионную систему. Но при ее введении есть три риска:
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, если будет принят закон об обязательной накопительной пенсионной системе, понадобится еще не менее 1,5 года, чтобы всё подготовить к старту.
“Никто нам не простит ошибки”, – сказала министр.
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