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В Кабмине признали три риска накопительной системы пенсий

В Кабмине признали три риска накопительной системы пенсий

В Украине планируют с 2023 года запустить накопительную пенсионную систему. Но при ее введении есть три риска:

  • отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;
  • нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;
  • отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, если будет принят закон об обязательной накопительной пенсионной системе, понадобится еще не менее 1,5 года, чтобы всё подготовить к старту.

“Никто нам не простит ошибки”, – сказала министр.

Справка Finance.ua:

  • Марина Лазебная рассказала о масштабной проблеме неофициального трудоустройства. Сейчас в Украине около 3,3 миллиона неформально занятых работников. По словам министра, из-за этого у них будут проблемы с пенсиями.
  • В Пенсионном фонде Украины рассказали, можно ли выйти на пенсию позже после введения электронных трудовых книжек.
По материалам Сегодня
  • i

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