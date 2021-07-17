Нацбанк принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
«В условиях более существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий», — отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.
В первом полугодии 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п., но отклонение было больше, чем предполагалось, из-за воздействия как временных, так и фундаментальных факторов.
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В Нацбанке утверждают, что инфляция уже в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года.
Ранее мы сообщали, что банкиры ожидали от НБУ сохранения учетной ставки на уровне 7,5%.
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