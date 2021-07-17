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В НБУ назвали причины блокировки переводов с карты на карту

В НБУ назвали причины блокировки переводов с карты на карту

В Украине увеличилось количество жалоб на блокировку банками переводов даже на незначительную сумму. Финансовые учреждения требуют предоставить документы для того, чтобы провести операцию.

Как говорится в ответе НБУ, такие действия законные, если у банка есть подозрения, что операция незаконная.

В каждом финучреждении работает своя система финансового мониторинга. Ее задача – не допустить, чтобы клиенты с помощью своих счетов отмывали деньги, давали взятку, принимали ее, вели незаконную деятельность.

“Банк имеет право остановить операцию, если она является подозрительной. Также банк обязан остановить операцию, если подозревает, что она имеет признаки уголовного преступления”, – говорится в разъяснении НБУ.

Особо тщательно будут проверять:

  • операции с PEP (публичные лица, чиновники и депутаты);
  • операции с наличкой;
  • необычные для клиента операции;
  • ФЛП и компании, которые открылись меньше трех месяцев назад;
  • операции на значительные суммы (сумма зависит от финансового мониторинга конкретного банка, но не может быть больше 400 тыс. грн).

Даже если перевод заблокировали, то чтобы исправить ситуацию, достаточно предоставить документы, которые подтверждают легальное происхождение средств. Это может быть справка о доходах, декларация, информация о какой-либо сделке, в рамках которой проходит операция (если это счет физлица-предпринимателя).

Украинцы жалуются: блокируют даже депозиты, которые уже размещены на банковском счету. К слову, эксперты советуют: если длительное время пользоваться услугами одного банка, то в финансовом учреждении накопится достаточное количество информации, чтобы проверять операции даже без дополнительных справок и документов.

По материалам Обозреватель
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