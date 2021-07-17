В НБУ назвали причины блокировки переводов с карты на карту

В Украине увеличилось количество жалоб на блокировку банками переводов даже на незначительную сумму. Финансовые учреждения требуют предоставить документы для того, чтобы провести операцию.
Как говорится в ответе НБУ, такие действия законные, если у банка есть подозрения, что операция незаконная.
В каждом финучреждении работает своя система финансового мониторинга. Ее задача – не допустить, чтобы клиенты с помощью своих счетов отмывали деньги, давали взятку, принимали ее, вели незаконную деятельность.
“Банк имеет право остановить операцию, если она является подозрительной. Также банк обязан остановить операцию, если подозревает, что она имеет признаки уголовного преступления”, – говорится в разъяснении НБУ.
Особо тщательно будут проверять:
Даже если перевод заблокировали, то чтобы исправить ситуацию, достаточно предоставить документы, которые подтверждают легальное происхождение средств. Это может быть справка о доходах, декларация, информация о какой-либо сделке, в рамках которой проходит операция (если это счет физлица-предпринимателя).
Украинцы жалуются: блокируют даже депозиты, которые уже размещены на банковском счету. К слову, эксперты советуют: если длительное время пользоваться услугами одного банка, то в финансовом учреждении накопится достаточное количество информации, чтобы проверять операции даже без дополнительных справок и документов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифыВчера, 12:00 - 3742 22
Топ-10 в мире: сколько украинские спортсмены получат за медали на ОлимпиадеВчера, 12:32 - 711 6
В Украине хотят обязать водителей грузовиков оплачивать проезд по трассамВчера, 13:00 - 698 5
Нужна ли видеофиксация техосмотра в Украине: мнения читателей2 ч. назад - 220 4
«Теневая» занятость: в Минсоцполитики готовят законопроект о стаже к пенсиямВчера, 21:02 - 864 3
Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифыВчера, 12:00 - 3742 22
Глава НБУ может уйти в отставку: реакция читателей и опасения по курсуВчера, 16:00 - 1684 2
ПриватБанк предупредил украинцев о новом мошенничестве, которое прикрывается торговой маркой банкаВчера, 15:21 - 1472
Больше не «самые безопасные в мире»: софт Pegasus взломал смартфоны iPhone 11 и iPhone 12Вчера, 14:25 - 956
Пенсии повысили еще для одной категории украинцевВчера, 15:00 - 946
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)Вчера, 09:40 - 308 3
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка AltayПозавчера, 09:48 - 544 4
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 393
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1274
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 828 2