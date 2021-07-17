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Полмиллиона украинцев выйдут на пенсию на 1-5 лет позже из-за нехватки страхового стажа

Полмиллиона украинцев выйдут на пенсию на 1-5 лет позже из-за нехватки страхового стажа

Марина Лазебная рассказала о масштабной проблеме неофициального трудоустройства. Сейчас в Украине около 3,3 миллиона неформально занятых работников. По словам министра, за это у них будут проблемы с пенсиями.

Об этом чиновница рассказала во время выступления на Всеукраинском форуме “Украина 30”.

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Неофициальное трудоустройство приведет к тому, что около полумиллиона украинцев выйдут на пенсию на 1-5 лет позже сверстников из-за недостаточности требуемого страхового стажа.

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Лазебная утверждает, что в Украине, кроме 3,3 млн неформально занятых работников, еще 6,3 млн человек по разным причинам не входят в состав рабочей силы, например – студенты и пенсионеры. 2,3 миллиона украинцев заняты домашними обязанностями”, то есть фактически не участвуют в рынке труда. Из них 2 миллиона – женщины.

Министр пояснила, если ситуация с официальной занятостью не изменится, то, согласно данным Всемирного банка, до 20% украинских пенсионеров старше 65 лет не будут иметь в будущем права на страховую пенсию. Им потребуется отдельное социальное пособие от государства.

Справка Finance.ua:

  • В Пенсионном фонде Украины рассказали, можно ли выйти на пенсию позже после введения электронных трудовых книжек.
  • Ранее Марина Лазебная посоветовала, что делать, если неверно посчитали пенсионные выплаты, и к кому можно обратиться с этой проблемой.
По материалам Aspi
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