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Гетманцев объяснил, почему жилье облагают новыми налогами

Гетманцев объяснил, почему жилье облагают новыми налогами

У строительной отрасли налоговая нагрузка по налогам с доходов в три раза меньше, чем у любой отрасли в Украине.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев, указывая, что застройщики должны платить НДС.

«Почему вы, покупая молоко, платите НДС и у вас это не вызывает шока? За колбасу платите – и это тоже не вызывает. А здесь почему-то мы позволяем целой отрасли уклоняться от налогообложения», – отметил он.

Напомним, закон среди прочего вводит необходимость уплаты компаниями НДС при проведении операций с недвижимостью на вторичном рынке.

Этот же закон обязывает граждан, продающих более двух объектов недвижимости в год, уплачивать 18% НДФЛ с каждой последующей сделки. Этой нормой правительство решает две проблемы: спекулятивную и коммерческую, когда застройщики продают жилье как простые граждане, минимизируя налоги.

Сейчас в цене квартир налог на добавленную стоимость уже учтен. Эти 20% застройщик закладывает, когда впервые продает новое жилье.

Для всех последующих продаж квартир (вторичный рынок), независимо от сроков, в Налоговом кодексе установлена льгота: такие операции освобождены от уплаты НДС. Именно эту льготу Министерство финансов предлагает отменить.

Поскольку НДС возникает только у юридических лиц, то будут платить его компании, которые приобрели недвижимость у застройщика или другого лица и затем продают ее другим лицам (юридическим и физическим). Правда, с некоторыми особенностями для застройщиков.

После одобрения изменений налогообложения операций с недвижимостью будет происходить так: приобретя у застройщика квартиру, например, за 1 млн грн, при ее перепродаже компания будет вынуждена уплатить 20% НДС от ее стоимости.

То есть либо стоимость такого жилья для покупателя вырастет до 1,2 млн грн (чтобы продавец по крайней мере не понес убытки), либо будет меньше этой суммы, но тогда такие операции потеряют любой экономический смысл.

Примечательно, что 20% НДС надо будет платить не один раз. Если первая компания продаст недвижимость второй, а та – третьей, то платить НДС необходимо будет с каждой операции. Так может продолжаться до тех пор, пока собственником не станет физлицо.

Он сказал, что другая норма, которую обсуждают, – о НДС со второй и последующих продаж недвижимости. Однако Гетманцев успокаивает, что стоимость жилья не вырастет из-за нововведений. Он акцентировал внимание на том, что на сегодня уже жилье облагается НДС. И если бы застройщики платили этот НДС, не было бы никаких вопросов.

Справка Finance.ua

  • В 2021 году налог на недвижимое имущество начисляется физическим лицам — владельцам домов, квартир и другой недвижимости за 2020 год. Счета собственникам недвижимости должны прийти до 1 июля 2021 года, и оплатить их нужно в течение 60 дней.

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По материалам Главком
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