День финансов: «антиколлекторский» закон, внешняя батарея от Apple, летние тарифы – все в помощь

Среда, 14 июля. Пока в информационном поле много шума вокруг персоны Авакова, хотим поделиться с вами не менее важными новостями (которые непосредственно повлияют “на кошельки” многих).

Летние тарифы нам в помощь. Введение «Нафтогазом» и другими компаниями летнего тарифа на газ позволит снизить плату за отопление для населения во время следующего отопительного сезона. По крайне мере в этом уверен председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, в этом году «Нафтогаз», несмотря на то, что закончилось действие государственного регулирования цены на газ, предложил фиксированную цену на год. «Это касается тех объемов, которые обычно используются в сезон. Могу сказать, что эта цена фактически в два раза ниже, чем спотовая цена, которая даже сейчас, летом, на рынке», – отмечает Витренко.

Встречайте «антиколлекторский» закон. Сегодня вступает в действие закон, регулирующий коллекторскую деятельность, призванный защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Вводятся четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

Борьба с «серыми» зарплатами. «Тук-тук. Можно к вам?» – не ждите такого вежливого визита представителей налоговой службы, если вы работодатель. Представители ГНС сейчас активно осуществляют проверки в рамках борьбы с «серыми» зарплатами.

Говорят, что прийти могут к любому работодателю без предупреждения.

Делим на сто? Или про «обещание» Путина. Президент РФ заявил, что Россия намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту на прокачку природного газа через территорию Украины, и этот вопрос не должен увязываться с вопросом строительства газопровода «Северный поток-2». «…Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет их выполнять», — уверяет он.

Проезд без бумажных талонов. С 14 июля в Киеве окончательно вывели из обращения бумажные талоны для общественного транспорта. Отныне разовые проездные нельзя купить в автобусах, тролейбусах и трамваях, однако бумажные билеты с QR-кодом продолжают продавать за наличные в кассах на станциях киевского метро, срок их действия составляет 15 суток. Отметим, электронные и QR-билеты можно приобрести четырьмя способами.

«Медленно» снимают… часть валютных ограничений. Национальный банк планирует постепенно отменить требование для юрлиц и ФЛП по покупке иностранной валюты только под обязательства. Это значит, что с 20 июля бизнес сможет покупать иностранную валюту в пределах лимита в 100 тыс. евро (в эквиваленте) в день без наличия оснований и обязательств и без предоставления в банк подтверждающих документов.

GlobalLogic продали. Японская корпорация Hitachi закрыла сделку по покупке IT-компании GlobalLogic. Отметим, последняя располагает более 21 тыс. сотрудников в инженерных центрах и дизайн-студиях по всему миру. В Украине компания имеет около 5,7 тысячи сотрудников в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве, входя в тройку крупнейших украинских IT-работодателей.

Внешняя батарея от Apple. Компания Apple выпустила оригинальный беспроводной внешний аккумулятор MagSafe для всех версий iPhone 12. Вот, как он выглядит:

Устройство с помощью магнитов крепится к задней части iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, обеспечивая дополнительное время автономной работы. Емкость аккумулятора составляет 1460 мАч. Этого должно хватить, чтобы полностью зарядить iPhone 12 mini и почти полностью — iPhone 12.

Когда тарифы по осени считают. ПриватБанк с 1 сентября повысит часть тарифов для физических лиц – предпринимателей. В среднем месячные тарифы вырастут с 900 до 1200 грн. В сообщении банка говорится о стоимости инкассации средств (месячные цены и расходы на подъезд). В ПриватБанке отмечают, что эти изменения необходимы из-за увеличения себестоимости операций.