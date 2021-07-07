Вступает в действие «антиколлекторский» закон

Сегодня вступает в действие закон, регулирующий коллекторскую деятельность, призванный защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Документ вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

Национальный банк как регулятор коллекторских компаний вводит новую банковскую услугу — регистрацию коллекторских компаний с установлением тарифа на нее.

Регистрация начнется 14 июля и продлится до 13 августа.

Как сообщил регулятор, новое законодательство требует от всех компаний, которые планируют продолжать предоставлять коллекторские услуги в Украине — урегулировать долги в пользу кредиторов, «зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний с 14 июля до 13 августа».

При регистрации компании, которые хотят приобрести статус коллекторской, как указано, должны будут подать в Национальный банк ряд документов.

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В частности, заявление о включении юридического лица в реестр коллекторских компаний, анкету с описанием бизнес-намерений, информацию о деловой репутации компании и ее собственниках существенного участия, анкету относительно политики и внутренних положений, касающихся взаимодействия с потребителями, и другие необходимые документы.

Национальный банк установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявления для регистрации в качестве коллекторских организаций. Этот тариф составит 24 тысячи гривен.