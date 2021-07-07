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Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление

Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление

Введение «Нафтогазом» и другими компаниями летнего тарифа на газ позволит снизить плату за отопление для населения во время следующего отопительного сезона.

Об этом рассказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в ефире телеканала «Дом».

«В этом году „Нафтогаз“, несмотря на то, что закончилось действие государственного регулирования цены на газ, предложил фиксированную цену на газ на год. Это касается тех объемов, которые обычно используются в сезон. Могу сказать, что эта цена фактически в два раза ниже, чем спотовая цена, которая даже сейчас, летом, на рынке», — пояснил он, отвечая на вопрос, как будет формироваться цена на газ для населения в новом отопительном сезоне.

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По словам Витренко, эта цена позволяет теплогенерирующим компаниям установить гораздо более низкие тарифы, которые прозрачны и понятны для людей. «И только объемы больше нормы будут продаваться по рыночной цене. Это правильный механизм в рамках трехлетнего контракта», — отметил он.

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Витренко добавил, что контракт подписывается на три года. На первый год «Нафтогаз» установил цену в размере 7,4 грн за куб. м газа. Для сравнения, рыночная цена сейчас составляет более 15 грн за куб. м.

«7,4 грн — что это за цена? Это фактически себестоимость добычи, плюс капитальные вложения, которые необходимы для того, чтобы добыча не падала, а росла. В эту цену не входят никакие надбавки, накрутки, лишние зарплаты и премии. Мы как „Нафтогаз“ будем увеличивать капитальные вложения для того, чтобы увеличивать добычу. Будем их увеличивать до того уровня, который и покрывается этой ценой 7,4 грн», — отметил глава правления «Нафтогаза».

По материалам Укринформ
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