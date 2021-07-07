НБУ снимет еще часть валютных ограничений: что разрешат

Национальный банк планирует постепенно отменить требование для юрлиц и ФЛП по покупке иностранной валюты только под обязательства.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
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Что это значит: с 20 июля бизнес сможет покупать иностранную валюту в пределах лимита в 100 тыс. евро (в эквиваленте) в день без наличия оснований и обязательств и без предоставления в банк подтверждающих документов.
«Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продолжения валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках сейчас стабильна, поэтому мы продолжаем смягчать ограничения. Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка», — отметил заместитель Председателя Национального банка Юрий Гелетий.
По оценкам центробанка, данное ослабление не окажет существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины. В то же время оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.
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Следующие шаги в направлении полного снятия требования на покупку валюты под обязательства традиционно будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках, состояния финансовой стабильности и т. д, а также при условии благоприятной ситуации на валютном рынке.
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