В Киеве окончательно отменили бумажные талоны в общественном транспорте

С 14 июля в Киеве окончательно вывели из обращения бумажные талоны для общественного транспорта.

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации рассказала на официальном сайте о доступных способах оплаты проезда.

Отныне разовые проездные нельзя купить в автобусах, тролейбусах и трамваях, однако бумажные билеты с QR-кодом продолжают продавать за наличные в кассах на станциях киевского метро, срок их действия составляет 15 суток. Кроме того, электронные и QR-билеты можно приобрести четырьмя способами:

в мобильном приложении “Киев Цифровой”;

в Т-киосках;

в терминалах самообслуживания;

в терминалах Easy Pay.

Как подчеркнула пресс-служба КГГА, в общественном транспорте столицы продолжат действовать льготы, однако вводится также усиленный контроль за пассажирами. Сейчас штраф за неоплату проезда составляет 160 гривен.

В администрации объяснили, что при помощи старых пронумерованных талонов столичная власть не получала полную информацию о пассажирообороте общественного транспорта. При помощи электронных билетов им будет проще собирать данные о количестве пассажиров, оптимизировать маршруты и компенсировать перевозчикам расходы за перевозку льготных категорий населения.

Киев стал первым городом Украины, где полностью отменили бумажные талоны. В первую очередь реформа затронула фуникулер, который принимает только электронные билеты с сентября 2020 года.

В октябре бумажные проездные вывели из оборота на Троещинской линии трамвая, в ноябре — в городских электричках, а декабре — скоростной трамвай на Борщаговке.

Отметим, в 2021 году КГГА готовится повысить стоимость проезда в общественном транспорте Киева. По словам Николая Поворозника, сейчас чиновники прорабатывают вопрос, учитывая требования перевозчиков и нужды пассажиров, цена станет известна ближе к концу лета.