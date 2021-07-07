Путин уверяет, что РФ полностью выполнит контракт на транзит газа через Украину

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту на прокачку природного газа через территорию Украины, и этот вопрос не должен увязываться с вопросом строительства газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на российский Интерфакс.
«Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода — это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как „Северный поток“, „Северный поток-2“ или транзит нашего газа через территорию Украины», — сказал Путин.
«…Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет их выполнять», — добавил он.
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