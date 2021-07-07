ПриватБанк с осени повысит часть тарифов

ПриватБанк с 1 сентября повысит часть тарифов для физических лиц – предпринимателей.

Об этом сообщается на сайте банка.

В среднем месячные тарифы вырастут с 900 до 1200 грн. В сообщении говорится о стоимости инкассации средств (месячные цены и расходы на подъезд).

Почему? В банке отмечают, что эти изменения необходимы из-за увеличения себестоимости операций.

Тарифы в областных центрах:

было: 70 грн за подъезд и не менее 900 грн с торговой точки;

стало: 70 грн за подъезд и не менее 1200 грн с торговой точки.

Тарифы в других населенных пунктах:

было: 120 грн за подъезд и не менее 900 грн с торговой точки;

стало: 180 грн за подъезд и не менее 1200 грн с торговой точки.

Тарифы в Киеве:

было: 150 грн за подъезд и не менее 900 грн с торговой точки;

стало: 150 грн за подъезд и не менее 1200 грн с торговой точки.

Кроме того, изменилось и зачисление на счет в другом банке. Ранее за подъезд надо было платить 150 грн и не менее 900 грн с торговой точки плюс 0,03 грн за пересчет одного листа сданной наличности; теперь же расценки поднялись до 180 грн за подъезд и не менее 1200 грн с торговой точки плюс 0,03 грн за пересчет одного листа сданной наличности.