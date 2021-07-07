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Японская Hitachi завершила покупку IT-компании GlobalLogic с офисами в Украине

Японская Hitachi завершила покупку IT-компании GlobalLogic с офисами в Украине

Японская корпорация Hitachi закрыла сделку по покупке IT-компании GlobalLogic, в соответствии с подписанным 31 марта соглашением.

Как говорится в сообщении последней, американская дочерняя компания Hitachi Global Digital Holdings LLC приобрела 100% акций GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. — материнской компании GlobalLogic.

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“Приобретение GlobalLogic расширит возможности Hitachi Group в реализации своей стратегии по продвижению бизнеса социальных инноваций с помощью цифровых технологий для решения проблем, с которыми сталкиваются клиенты и общество”, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в результате сделки Hitachi сможет еще больше ускорить цифровую трансформацию социальной инфраструктуры в мировом масштабе за счет глобального расширения своего основного бизнеса цифровых решений Lumada.

По данным GlobalLogic, она располагает более 21 тысячью сотрудников в инженерных центрах и дизайн-студиях по всему миру. Компания специализируется на передовых цифровых технологиях, проектировании и предоставлении услуг по обработке данных.

В Украине компания имеет около 5,7 тысячи сотрудников в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве, входя в тройку крупнейших украинских IT-работодателей.

По материалам Дело
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