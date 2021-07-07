Рынок труда в гейм-сфере Украины: требования, «плюшки» и зарплаты

Аналитики кадрового портала grc.ua подготовили обзор рынка в сфере компьютерных игр: каких специалистов ищу, сколько предлагают денег и каковы требования к кандидатам.
Эксперты отмечают, что больше всего вакансий для категории зафиксировали в Киеве (54 вакансии), Харьковской (14 вакансий), Ровенской (10 вакансий), Львовской (7 вакансий) и Одесской областях (7 вакансий).
Какие зарплаты предлагают. Финансовая мотивация в игровой индустрии приближена к уровню зарплат по IT:
Бонусы от работодателей. В целом, социальный пакет компаний из гейм-сферы сопоставим с социальными пакетами крупнейших продуктовых IT-компаний Украины:
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