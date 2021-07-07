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Рынок труда в гейм-сфере Украины: требования, «плюшки» и зарплаты

Рынок труда в гейм-сфере Украины: требования, «плюшки» и зарплаты

Аналитики кадрового портала grc.ua подготовили обзор рынка в сфере компьютерных игр: каких специалистов ищу, сколько предлагают денег и каковы требования к кандидатам.

Эксперты отмечают, что больше всего вакансий для категории зафиксировали в Киеве (54 вакансии), Харьковской (14 вакансий), Ровенской (10 вакансий), Львовской (7 вакансий) и Одесской областях (7 вакансий).

Какие зарплаты предлагают. Финансовая мотивация в игровой индустрии приближена к уровню зарплат по IT:

  • Например, Java-разработчик в игровой индустрии может рассчитывать на компенсацию от $2000 до $4000 в зависимости от опыта работы.
  • Unity Game Developer (удаленная вакансия для компании со штаб-квартирой в Нидерландах) предлагают от 3 350 EUR до вычета налогов.
  • Менеджер по продажам претендует на оклад от $1000 до $1500 (фиксированная заработная плата и процент от продаж).

Бонусы от работодателей. В целом, социальный пакет компаний из гейм-сферы сопоставим с социальными пакетами крупнейших продуктовых IT-компаний Украины:

  • кандидатам предлагают оплачиваемый отпуск;
  • регулярный пересмотр заработной платы;
  • свободный рабочий график;
  • возможность работать удаленно;
  • здоровое питание в офисах;
  • занятия йогой и другими видами спорта в офисе;
  • медицинскую страховку;
  • онлайн-курсы по английскому языку для всех уровней;
  • другие корпоративные плюшки.

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По материалам ain.ua
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