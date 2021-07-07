Apple выпустила внешнюю батарею для всех видов iPhone 12

13 июля компания Apple выпустила оригинальный беспроводной внешний аккумулятор MagSafe для всех версий iPhone 12.
Как передает Дело со ссылкой на 9to5mac, устройство MagSafe Battery Pack с помощью магнитов крепится к задней части iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, обеспечивая дополнительное время автономной работы.
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Аккумулятор работает на айфонах с операционной системой не ниже iOS 14.7.
В настоящее время устройство MagSafe Battery Pack доступно для предварительного заказа на сайте компании. Его стоимость составляет $99. Первые поставки в США начнутся 19 июля.
Емкость аккумулятора составляет 1460 мАч. Этого должно хватить, чтобы полностью зарядить iPhone 12 mini и почти полностью — iPhone 12.
Apple рекомендует заряжать аккумулятор при помощи адаптера питания USB‑C мощностью 20 Вт и кабеля USB‑C/Lightning.
При этом и айфон, и аккумулятор можно заряжать одновременно. Процент заряда батареи будет отображаться в виджете “Батарея” и на экране блокировки.
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