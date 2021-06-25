Apple в Украине будет внедрять новую схему поставок

С запуском полноценного офиса американской корпорации Apple в Украине дистрибьютор будет получать товар непосредственно в нашей стране.
Об этом заявили в компании «Асбис-Украина», являющейся официальным дистрибьютором техники Apple.
«Наши партнеры и в дальнейшем будут получать товар от нас. Потребители, как и раньше, будут иметь возможность покупать официальную технику Apple у официальных реселлеров», — заявил генеральный директор «Асбис-Украина» Виталий Мельниченко.
Он отметил, что возглавляемая им компания продолжит оказывать сервисную поддержку потребителям.
По его словам, теперь Apple самостоятельно будет заниматься «растаможкой» техники. После этой процедуры продукция будет транспортироваться на склад «Асбис-Украина», откуда потом она будет отгружаться партнерам.
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