Компания Apple официально открыла представительство в Украине.

Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Сегодня Apple официально открыла офис в Украине. Теперь компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров», — написал министр.

Он подчеркнул, что открытие офиса Apple усилит имидж Украины на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций.

Кроме того, добавил он, со вчерашнего дня стала доступной поддержка пользователей Apple на украинском языке. По словам Федорова, совместно с компанией Минцифры планирует запускать новые услуги для украинских пользователей.

Справка Finance.ua:

В мае прошлого года Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо.