День финансов: особая схема от Apple для Украины и новый способ авторизации в «Дії»

Четверг, 8 июля. Цифра дня – 1 тыс. долларов.

Рынок земли. В лидерах «гоголевские места». За первую неделю работы рынка земли в Украине было проведено 322 связанные с землей транзакции, больше всего – в центральных областях. Лидерами остаются Полтавская и Винницкая области. Оба региона за неделю имеют по 44 сделки по земле. Карта с наиболее активными регионами

Особая схема Apple для Украины. С запуском полноценного офиса американской корпорации Apple в Украине дистрибьютор будет получать товар непосредственно в нашей стране. Об этом заявили в компании «Асбис-Украина», являющейся официальным дистрибьютором техники Apple. По его словам, теперь Apple самостоятельно будет заниматься «растаможкой» техники.

Повышение з.п. в УЗ. Надеемся, вы легко расшифровали данный шифр в названии темы. Речь о том, что АО «Укрзализныця» по предварительным договоренностям с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, достигнутым в марте 2021, с июня текущего года повышает на 10% почасовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих оклад менее 30 тыс. грн. Так, уже за июль железнодорожники получат повышенные заработные платы.

Укрпочта и реальные зарплаты почтальонов. Слово не воробей..? Оказывается, не всегда. Помните недавнее интервью Смелянского, где он, в частности, сказал, что некоторые почтальоны зарабатывают до 1 тыс. долларов и имеют чаевые. Так вот: «С зарплатой (с учетом премий) в 1 тыс. долларов я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла при моей каденции более чем в 2 раза (с $110 до $250+ без премий), но еще явно не достигла $1000. Моя ошибка была в том, что наши лучшие (не все) почтальоны не получают 1 тыс. долларов (или 28 тыс. грн), а продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, и с учетом премий получают 10-11 тысяч гривен».

Если вам все же удается зарабатывать по 1 тыс. долларов, тогда не проходите мимо видео с Алексеем Козыревым. Финансовый эксперт во всех красках рассказывает о выгодных инвестициях тысячи долларов в 2021 году. И будьте уверены, этот человек слова на ветер не бросает:

Сокращение сроков «карантина» наличной гривны. Национальный банк Украины (НБУ) сократил срок обработки наличной гривны и ее нахождения на «карантине» из-за коронавируса с двух недель до 5-7 дней. Это связано с автоматизацией процесса обеззараживания банкнот и монет, а также невысокой опасностью передачи COVID-19 через наличные деньги. По его словам, последние исследования показывают, что инфекция на банкнотах и монетах присутствует не больше, чем на других предметах.

Новый способ авторизации в «Дії». Приложение «Дія» запустило возможность авторизоваться без подключения BankID, только с помощью NFC. Функция работает для владельцев ID-карт. Для авторизации нужно приложить свою ID-карту к смартфону на 30 секунд. Делать это нужно после запуска программы «Дія» и выбора способа авторизации через NFC. На видео можно посмотреть, как это работает в жизни.

Kyiv City Express на горизонте. Запуск проекта пригородных железнодорожных перевозок City Express в Киеве с обновленными поездами должен состояться уже в августе. Сейчас Украина сотрудничает с несколькими известными в мире компаниями, которые занимаются проектами City Express, для запуска такого проекта в Киеве, Харькове и Днепре.

Собрались продавать собственное жилье? Тогда не пугайтесь. Во всяком случае министр финансов Сергей Марченко уверяет, что нормы законопроекта №5600 не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья.

А «манипуляции, которые гуляют по информационному пространству, объясняются просто — те, кто получал сверхприбыли от перепродажи квартир, не уплачивая при этом налоги, с принятием 5600 будут вынуждены их платить». По его словам, учитывая, что разница стоимости 1 кв. м жилья в разных районах города достигает почти 100 тыс. грн, при одинаковой себестоимости строительства, налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья. Ведь она формируется в большинстве случаев спросом на рынке.

Ждать +40% на отопление с октября? С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации «Укртеплокоммунэнерго». Тепловики считают дискриминационными соглашения с госкомпанией «Нафтогаз Украины» о поставках газа, поскольку реальная цена газа для производства тепловой энергии для населения составит свыше 9 грн за куб. м плюс стоимость его распределения 2,3 грн за куб. м, при том что декларативная цена в договоре с «Нафтогазом» указана 7,42 грн за куб. м.

P.s.

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