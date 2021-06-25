Гендиректор «Укрпочты» опроверг свои слова о зарплатах в 1000 долларов у почтальонов

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский опроверг свои слова о том, что некоторые почтальоны Укрпочты получают 1000 долларов в месяц благодаря комиссиям по продаже товаров и чаевых.
Об этом он написал в Facebook.
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Смелянский напомнил, что в конце прошлой недели вышло его интервью для НВ. Бизнес, где он, в частности, сказал, что некоторые почтальоны зарабатывают до 1000 долларов и имеют чаевые.
«Последнее (про чаевые. — Ред.) — правда, и я в этом не вижу ничего плохого (о чем сказал в интервью), возможно потому, что и сам начинал работать еще во время учебы в ресторане и чаевые всегда были отражением твоего customer service. Чаевые, кстати, отличаются — на востоке Украины больше, на западе меньше. В центре — нечто среднее.
А вот с зарплатой (с учетом премий) в 1000 долларов я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла при моей каденции более чем в 2 раза (с $ 110 до $ 250+ без премий), но еще явно не достигла $ 1000. Моя ошибка была в том, что наши лучшие (не все) почтальоны не получают 1000 долларов (или 28 000 грн), а продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, и с учетом премий получают 10−11 тысяч гривен. Поэтому приношу свои извинения, если такая цитата кого-то из почтальонов оскорбила. У нас есть другие рабочие специальности: водители, курьеры, сортировщики, которые действительно получают до 1000 долларов и выше, но о них в цитате речь не шла", — признал Смелянский.
Инфографика: www.facebook.com/ukrposhtaceo
Он добавил, что за 5 лет в «Укрпочте» увеличили в 2+ раза зарплату почтальонов при снижении объемов их работы (письма, газеты, доставка пенсий) на 15−50%, добавив соответствующий график.
«Ошибки надо признавать, и признавать быстро. Если ошибся, надо стараться делать так, чтобы 1000 долларов зарплаты по ошибке стали целью на ближайшее будущее», — резюмировал руководитель «Укрпочты».
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