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В Минфине объяснили, как изменения в Налоговый кодекс будут касаться людей, которые продают собственное жилье

В Минфине объяснили, как изменения в Налоговый кодекс будут касаться людей, которые продают собственное жилье

Норма законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс относительно отмены льготы по НДС на операции по поставке жилья на вторичном рынке не касается физических лиц, которые продают или собираются продать свое жилье на вторичном рынке, поскольку они не являются плательщиками НДС.

Об этом написал министр финансов Сергей Марченко в Facebook.

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«Нормы законопроекта №5600 не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья. Манипуляции, которые гуляют по информационному пространству, объясняются просто — те, кто получал сверхприбыли от перепродажи квартир, не уплачивая при этом налоги, с принятием 5600 будут вынуждены их платить», — объяснил министр.

По его словам, учитывая, что разница стоимости 1 кв. м жилья в разных районах города достигает почти 100 тыс. грн (от 17 тыс. грн до 110 тыс. грн), при одинаковой себестоимости строительства, налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, ведь она формируется в большинстве случаев спросом на рынке.

«Норма законопроекта 5600, относительно отмены льготы по НДС на операции по поставке жилья на вторичном рынке, вообще не касается физических лиц, которые продают или собираются продать свое жилье на вторичном рынке, поскольку физические лица — граждане не являются плательщиками НДС», — подчеркнул Марченко.

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Она будет касаться посредников на строительном рынке, которые, ничего не создавая, получают бешеные прибыли (объем доходов более 22 млрд грн в год), а в бюджет не платят ни НДС, ни налог на прибыль.

Он добавил, что на сегодня первая поставка нового жилья облагается НДС по ставке 20%, кроме операций по первой поставке доступного жилья и жилья, которое строится с привлечением государственных средств, — освобождены от налогообложения, эта льгота будет действовать и в дальнейшем.

«Освобождение от НДС продажи жилья на вторичном рынке на самом деле используется в строительной отрасли в схемах минимизации уплаты налогов, существующих уже много лет. Именно эти схемы мы пытаемся разрушить в законопроекте 5600», — объяснил министр.

По материалам Finance.UA
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