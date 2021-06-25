НБУ сократил «карантин» наличной гривны

Национальный банк Украины (НБУ) сократил срок обработки наличной гривны и ее нахождения на «карантине» из-за коронавируса с двух недель до 5−7 дней. Это связано с автоматизацией процесса обеззараживания банкнот и монет, а также невысокой опасностью передачи COVID-19 через наличные деньги.

Об этом сообщает директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.

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Он отметил, что НБУ имеет опыт по обеззараживанию наличных, включая международный. По его словам, последние исследования показывают, что инфекция на банкнотах и монетах присутствует не больше, чем на других предметах.

«И те меры, которые мы вводили в начале пандемии (COVID-19. — Ред.), когда нам было неизвестно, как передается эта инфекция, то мы выдерживали двухнедельный карантин, согласно которому, по первичным исследованиям, инфекция якобы исчезала», — отметил Зайвенко.

Представитель регулятора уточнил, что в начале пандемии НБУ проводил обработку наличных на автоматизированных системах, а затем они проходили термическую обработку при упаковывании.

«Таким образом, мы достигали цели, которую ставили перед собой», — уточнил он.

Зайвенко добавил, что сегодня НБУ владеет несколько иной информацией и в связи с этим срок пребывания наличных на карантине сокращен до 5−7 дней.

«Но также принимаем все меры — обрабатываем в автоматизированных системах», — сказал он, добавив, что последние исследования указывают на невысокую опасность передачи COVID-19 через наличные.