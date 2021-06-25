0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

НБУ сократил «карантин» наличной гривны

НБУ сократил «карантин» наличной гривны

Национальный банк Украины (НБУ) сократил срок обработки наличной гривны и ее нахождения на «карантине» из-за коронавируса с двух недель до 5−7 дней. Это связано с автоматизацией процесса обеззараживания банкнот и монет, а также невысокой опасностью передачи COVID-19 через наличные деньги.

Об этом сообщает директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.

Читайте также: НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны

Он отметил, что НБУ имеет опыт по обеззараживанию наличных, включая международный. По его словам, последние исследования показывают, что инфекция на банкнотах и монетах присутствует не больше, чем на других предметах.

«И те меры, которые мы вводили в начале пандемии (COVID-19. — Ред.), когда нам было неизвестно, как передается эта инфекция, то мы выдерживали двухнедельный карантин, согласно которому, по первичным исследованиям, инфекция якобы исчезала», — отметил Зайвенко.

Представитель регулятора уточнил, что в начале пандемии НБУ проводил обработку наличных на автоматизированных системах, а затем они проходили термическую обработку при упаковывании.

«Таким образом, мы достигали цели, которую ставили перед собой», — уточнил он.

Зайвенко добавил, что сегодня НБУ владеет несколько иной информацией и в связи с этим срок пребывания наличных на карантине сокращен до 5−7 дней.

«Но также принимаем все меры — обрабатываем в автоматизированных системах», — сказал он, добавив, что последние исследования указывают на невысокую опасность передачи COVID-19 через наличные.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.