Запуск рынка земли: в каких регионах активнее скупают участки

За первую неделю работы рынка земли в Украине было осуществлено 322 связанные с землей транзакции, больше всего – в центральных областях.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Как отмечается, за последние сутки в Украине было осуществлено 42 земельные транзакции. Больше всего их произошло в Винницкой и Полтавской областях – по пять.
Всего с начала открытия рынка земли осуществлено 364 транзакции. Лидерами остаются Винницкая и Полтавская области. Оба региона за неделю имеют по 44 земельных операции.
По состоянию на 7 июля от нотариусов поступило всего 2832 заявления, из них 2471 согласовано, 295 находятся в очереди на рассмотрение, по 364 отказано. Получение доступа нотариусов к Государственному земельному кадастру происходит в штатном режиме.
Инфографика: Министерство аграрной политики и продовольствия
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