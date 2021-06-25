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Запуск рынка земли: в каких регионах активнее скупают участки

Запуск рынка земли: в каких регионах активнее скупают участки

За первую неделю работы рынка земли в Украине было осуществлено 322 связанные с землей транзакции, больше всего – в центральных областях.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Как отмечается, за последние сутки в Украине было осуществлено 42 земельные транзакции. Больше всего их произошло в Винницкой и Полтавской областях – по пять.

Старт рынка сельскохозяйственных земель 🌿

Всего с начала открытия рынка земли осуществлено 364 транзакции. Лидерами остаются Винницкая и Полтавская области. Оба региона за неделю имеют по 44 земельных операции.

По состоянию на 7 июля от нотариусов поступило всего 2832 заявления, из них 2471 согласовано, 295 находятся в очереди на рассмотрение, по 364 отказано. Получение доступа нотариусов к Государственному земельному кадастру происходит в штатном режиме.


Инфографика: Министерство аграрной политики и продовольствия

Справка Finance.ua:

  • 1 июля министр агрополитики Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон О рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.
  • Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
  • Кабинет Министров Украины изменил правила государственной регистрации прав на землю. В частности, в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество теперь будут вносить номер сведений об аренде земельного участка и об эмфитевзисе.

Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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