Приложение «Дія» запустило новый способ авторизации

В приложении «Дія» появилась новая опция. Функционал касается авторизации.
Об этом сообщается в телеграмм-канале приложения.
«Дія» запустила возможность авторизоваться без подключения BankID, только с помощью NFC.
Функция работает для владельцев ID-карт.
Что для этого нужно. Для авторизации нужно приложить свою ID-карту к смартфону на 30 секунд. Делать это нужно после запуска программы «Дія» и выбора способа авторизации через NFC.
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