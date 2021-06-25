Приложение «Дія» запустило новый способ авторизации

В приложении «Дія» появилась новая опция. Функционал касается авторизации.

Об этом сообщается в телеграмм-канале приложения.

«Дія» запустила возможность авторизоваться без подключения BankID, только с помощью NFC.

Функция работает для владельцев ID-карт.

Что для этого нужно. Для авторизации нужно приложить свою ID-карту к смартфону на 30 секунд. Делать это нужно после запуска программы «Дія» и выбора способа авторизации через NFC.

Справка Finance.ua:

В конце июня приложение электронных госуслуг «Дія» сообщило об обновлении своих сервисов.

По состоянию на июнь 2021 года почти 11 млн украинцев пользуются электронными услугами. При этом 53% населения Украины — за пределами цифровой грамотности.