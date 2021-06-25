Kyiv City Express может заработать уже в августе

Запуск проекта пригородных железнодорожных перевозок City Express в Киеве с обновленными поездами должен состояться в августе.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика».

«Первый проект — это будет Kyiv City Express, он уже работает, мы сейчас запускаем в тестовом режиме смотрим. Мы получим на испытания несколько поездов и в этом году, надеюсь, это будет в августе, начнем работать», — отметил Тимошенко.

Он рассказал, что сейчас Украина сотрудничает с несколькими известными в мире компаниями, которые занимаются проектами City Express, для запуска такого проекта в Киеве, Харькове и Днепре.

«Это три крупнейшие агломерации, которые есть вокруг этих городов. Мы занимаемся тем, чтобы люди могли доезжать из других городов, которые находятся неподалеку, до Киева, Харькова и Днепра быстро и комфортно», — добавил заместитель руководителя ОП.