Kyiv City Express может заработать уже в августе

Запуск проекта пригородных железнодорожных перевозок City Express в Киеве с обновленными поездами должен состояться в августе.
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика».
«Первый проект — это будет Kyiv City Express, он уже работает, мы сейчас запускаем в тестовом режиме смотрим. Мы получим на испытания несколько поездов и в этом году, надеюсь, это будет в августе, начнем работать», — отметил Тимошенко.
Он рассказал, что сейчас Украина сотрудничает с несколькими известными в мире компаниями, которые занимаются проектами City Express, для запуска такого проекта в Киеве, Харькове и Днепре.
«Это три крупнейшие агломерации, которые есть вокруг этих городов. Мы занимаемся тем, чтобы люди могли доезжать из других городов, которые находятся неподалеку, до Киева, Харькова и Днепра быстро и комфортно», — добавил заместитель руководителя ОП.
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