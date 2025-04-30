ДТЭК ВИЭ планирует строительство установок хранения энергии в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ДТЭК ВИЭ планирует строительство установок хранения энергии в Украине

Энергетика
46
ДТЭК ВИЭ планирует строительство установок хранения энергии в Украине
ДТЭК ВИЭ планирует строительство установок хранения энергии в Украине
Компания DTEK Renewables Finance BV (ДТЭК ВИЭ) объявила о намерении реализовать в Украине масштабные проекты по созданию установок хранения энергии (УХЭ) общей мощностью до 500 МВт. В этой связи компания инициировала изменения в трастовый договор по еврооблигациям и условиям межгруппового финансирования и операций.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Как говорится в сообщении на Ирландской фондовой бирже, развитие технологий аккумуляторного хранения является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности Украины на фоне вызовов, с которыми сталкивается энергосистема страны.
В августе 2024 года ряд дочерних компаний ДТЭК ВИЭ принял участие в аукционе на рынке вспомогательных услуг и заключил пятилетние контракты с НЭК «Укрэнерго» на предоставление таких услуг с помощью УХЭ мощностью 140 МВт.
Первый этап реализации предполагает создание систем аккумуляторного хранения энергии суммарной мощностью 200 МВт, планируемых ввести в эксплуатацию к IV кварталу 2025 года. Для финансирования проекта компании могут привлечь долговые средства в размере до 300 млн евро под обеспечение активов и гарантии материнской компании, а в дальнейшем рефинансировать этот долг через финансовые учреждения.
Также допускается возможность продажи более 50% проектных компаний сторонним инвесторам с целью монетизации стоимости проектов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems