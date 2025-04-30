ДТЭК ВИЭ планирует строительство установок хранения энергии в Украине — Finance.ua

ДТЭК ВИЭ планирует строительство установок хранения энергии в Украине
Компания DTEK Renewables Finance BV (ДТЭК ВИЭ) объявила о намерении реализовать в Украине масштабные проекты по созданию установок хранения энергии (УХЭ) общей мощностью до 500 МВт. В этой связи компания инициировала изменения в трастовый договор по еврооблигациям и условиям межгруппового финансирования и операций.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Как говорится в сообщении на Ирландской фондовой бирже, развитие технологий аккумуляторного хранения является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности Украины на фоне вызовов, с которыми сталкивается энергосистема страны.
В августе 2024 года ряд дочерних компаний ДТЭК ВИЭ принял участие в аукционе на рынке вспомогательных услуг и заключил пятилетние контракты с НЭК «Укрэнерго» на предоставление таких услуг с помощью УХЭ мощностью 140 МВт.
Первый этап реализации предполагает создание систем аккумуляторного хранения энергии суммарной мощностью 200 МВт, планируемых ввести в эксплуатацию к IV кварталу 2025 года. Для финансирования проекта компании могут привлечь долговые средства в размере до 300 млн евро под обеспечение активов и гарантии материнской компании, а в дальнейшем рефинансировать этот долг через финансовые учреждения.
Также допускается возможность продажи более 50% проектных компаний сторонним инвесторам с целью монетизации стоимости проектов.
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