ДТЭК ВИЭ планирует строительство установок хранения энергии в Украине — Finance.ua

ДТЭК ВИЭ планирует строительство установок хранения энергии в Украине Сегодня 13:34 — Энергетика

ДТЭК ВИЭ планирует строительство установок хранения энергии в Украине

Компания DTEK Renewables Finance BV (ДТЭК ВИЭ) объявила о намерении реализовать в Украине масштабные проекты по созданию установок хранения энергии (УХЭ) общей мощностью до 500 МВт. В этой связи компания инициировала изменения в трастовый договор по еврооблигациям и условиям межгруппового финансирования и операций.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как говорится в сообщении на Ирландской фондовой бирже, развитие технологий аккумуляторного хранения является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности Украины на фоне вызовов, с которыми сталкивается энергосистема страны.

В августе 2024 года ряд дочерних компаний ДТЭК ВИЭ принял участие в аукционе на рынке вспомогательных услуг и заключил пятилетние контракты с НЭК «Укрэнерго» на предоставление таких услуг с помощью УХЭ мощностью 140 МВт.

Первый этап реализации предполагает создание систем аккумуляторного хранения энергии суммарной мощностью 200 МВт, планируемых ввести в эксплуатацию к IV кварталу 2025 года. Для финансирования проекта компании могут привлечь долговые средства в размере до 300 млн евро под обеспечение активов и гарантии материнской компании, а в дальнейшем рефинансировать этот долг через финансовые учреждения.

Также допускается возможность продажи более 50% проектных компаний сторонним инвесторам с целью монетизации стоимости проектов.

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