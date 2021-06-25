День финансов: о тарифах на тепло и горячую воду, новом дизайне монет 1 и 2 гривны, декрете для мужчин

Среда, 7 июля. В Минюсте объяснили механизм автоматического ареста счетов, в НБУ — почему меняют дизайн монет, а в Раде — зачем украинцам новые налоги.

С октября тарифы на тепло могут повысить. В КГГА предупредили, что тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30−40% уже этой осенью. Там объясняют, что «Нафтогаз» предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Поэтому в КГГА предлагают использовать на нужды производства тепловой энергии для населения значительно более дешевый газ собственной добычи.

В то же время в Минсоцполитики заявили о проблемах с переназначением субсидий. Как оказалось, в отдельных городах органы местного самоуправления не обеспечили соблюдение требований порядка назначения субсидий, и поэтому их переназначение в автоматическом режиме проведено не в полном объеме. Поэтому Минсоцполитики обратилось в Ассоциацию городов Украины с просьбой скоординировать работу городов по переназначению жилищных субсидий.

НБУ изменит дизайн монет 1 и 2 гривны. Нацбанк принял решение изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны. Как объяснил замглавы НБУ Алексей Шабан, регулятор услышал жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны. И сейчас там работают над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего, для людей с проблемами зрения и пожилого возраста.

Декрет для мужчин. Кабмин утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам в Украине. Так, отпуск будет предоставляться единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Работник должен использовать декрет не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.

Средства арестуют, но не спишут. В Минюсте объяснили, что деньги с банковских счетов должников не будут списывать. Средства могут арестовать в автоматизированном режиме, но при этом речь не идет об автоматическом списании денег. Постановления об аресте/снятие с ареста средств на счетах должников государственные и частные исполнители имеют возможность направлять в банки через Автоматизированную систему исполнительного производства без ограничений по категориям взыскания.

Старые кредиты на жилье рефинансируют за счет ипотеки под 7%. Как сообщил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон, действующая система ипотеки под 7% является несправедливой по отношению к лицам, которые, не дождавшись старта программы, взяли кредит в 2020 году и теперь платят по кредиту 16−18% годовых. Поэтому Фонд рассматривает возможность рефинансирования, но с привязкой к сегодняшним условиям.

Зачем Украине новые налоги. Правительство разработало законопроект № 5600, который предлагает повысить налог на недвижимость при продаже трех и более квартир, поднять налоги для владельцев элитных машин, экологический налог и акциз на сигареты и алкогольные напитки. Но по мнению председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, документ больше не о повышении налогов, а об устранении пробелов в налогообложении. Он позволит ликвидировать льготные нормы, которые позволяли некоторым отраслям отчислять меньше средств в бюджет.

Самые быстрые в Европе по реформам. Такого мнения придерживается президент Владимир Зеленский. «Очень часто членство Украины в ЕС, в Альянсе связывают с теми или иными реформами. Многие европейские страны прошли реформирование раньше Украины. Но если мы говорим откровенно о сроках, то я считаю, что мы самые быстрые сегодня в Европе», — сказал президент. Он также отметил, что все реформы внедряются в таком темпе не потому, что это нужно ЕС или другой организации, а потому, что это необходимо самой Украине.

Также мы хотим напомнить, что в четверг, 1 июля, в столичном Гидропарке состоялся МФО саммит 2021. Это мероприятие проводится уже четвертый год подряд. В этом году эксперты говорили, в частности, о краткосрочных кредитах, платежных системах, скоринге, картах для МФО, законодательных требованиях и возможностях, которые открываются для финансовых компаний. Как прошел крупнейший саммит для представителей микрозаймов, какие призы получили участники события и благотворительный проект от генерального партнера МФО саммита EasyPay, рассказываем в красочном фотоотчете: