КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40%

В КГГА предупредили, что тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30−40% уже этой осенью, и обратились к правительству с предложением использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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В ведомстве напомнили, что с мая правительство отменило действие положения о ПСО — специальные обязанности по закупке газа для поставщиков тепла, которые возлагались на НАК «Нафтогаз» и учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению.
В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом.
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«Так, НАК „Нафтогаз“ предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление возрастут на 30−40%. Страна будет иметь чрезвычайные трудности с началом и прохождением отопительного сезона», — заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Как предлагают решить проблему. По словам заместителя председателя КГГА, целесообразно было бы использовать на нужды производства тепловой энергии для населения значительно более дешевый газ собственной добычи.
«Мы обратились с письмом к Правительству Украины, где предлагаем на период колебаний рыночных цен на природный газ проработать возможность определения добытого газа АО „Украгаздобыча“ (которая является частью группы компаний „Нафтогаз Украины“) природным газом социального назначения. Ведь его себестоимость составляет не более 4000 грн за 1000 куб. м», — отметил Петр Пантелеев.
Пример. В КГГА отмечают, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» работает по ценам, установленным еще в 2019 году. За этот период:
При таких условиях «Киевтеплоэнерго» вынуждено изменить тарифы на тепло уже с 1 октября. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла может составлять от 2151,77 до 2433,90 грн, в зависимости от типа присоединения дома.
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