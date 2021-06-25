Украинцам хотят разрешить рефинансировать старые кредиты на жилье за счет ипотеки под 7%

Фонд развития предпринимательства рассматривает возможность предоставлять гражданам ипотечные кредиты под 7% для рефинансирования действующих кредитов на жилье. Такое предложение Фонд готовит на рассмотрение правительства.

Об этом в интервью «Минфину» сообщил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

Условия рефинанса. По словам Андрея Гапона, действующая система является несправедливой по отношению к лицам, которые, не дождавшись старта программы, взяли ипотеку в 2020 году и теперь платят по кредиту 16−18% годовых.

Читайте также: Доступная ипотека под 7%: требования к возрасту недвижимости ослабят

«Мы рассматриваем возможность рефинансирования, но с привязкой к сегодняшним условиям. Иначе говоря, под рефинансирование подпадут только те кредиты, которые полностью соответствуют требованиям программы, то есть нормативной площади, стоимости, возрасту», — рассказал глава Фонда.

Но он отметил, что никакой конкретики по этому вопросу пока нет, поскольку этот вопрос только обсуждается.

Условия получения льготного кредита под 7% прописаны в правительственном постановлении № 63:

Максимальная сумма займа — 2 млн грн.

Максимальный срок — 20 лет.

Минимальный первоначальный взнос — 15% стоимости жилья.

Взять кредит можно и на новое жилье, в том числе еще недостроенное, и на жилье на вторичном рынке, но не более трех лет, то есть введенное в эксплуатацию не позднее 2015 года.

Для одинокого человека или семьи из двух человек площадь жилья ограничена 50 кв. м. На каждого следующего члена семьи добавляется 20 кв. м. Стоимость общей площади жилья, которая превышает допустимую норму, должна быть оплачена заемщиком за счет собственных средств или на общих условиях кредитования.

В телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете информацию относительно цен на недвижимость в Украине. Подписывайтесь и следите за рынком недвижимости вместе с нами!