Минюст разъяснил механизм по аресту счетов

Министерство юстиции пояснило, что списывать долги автоматически с банковских карт не будут. Средства будут арестовываться.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

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«Задолжали за жилищно-коммунальные услуги или не уплатили штраф за превышение скорости — средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств», — говорят в министерстве.

Государственные и частные исполнители имеют возможность направлять в банки постановления об аресте/снятии ареста с денежных средств на счетах должников через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСВП) без ограничений по категориям взыскания.

То есть, со вступлением в силу этого приказа были реализованы технические изменения информационного взаимодействия исполнителей с банками с помощью АСВП. Раньше такая процедура была достаточно сложной. Сейчас же взаимодействие между исполнителями и банками происходит в электронном виде, а не только по почтовой связи.

Например. Кто-то не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги, или задолжал вам средства (в том числе алименты на содержание ребенка или заработную плату). Этот факт сначала должен подтвердить своим решением суд или иной орган. Если после этого должник так и не возвращает средства — за дело берется Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они, в частности, могут арестовать средства на банковских счетах должника. Именно процедура коммуникации между исполнителями и банками и была упрощена.

Вместе с тем, государственное предприятие «Национальные информационные системы» на сегодняшний день проводит работы по доработке программного обеспечения АСВП в направлении внедрения автоматизации процесса получения исполнителем информации относительно банковских счетов должника, что предусмотрено положениями Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках.

После того как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, а и их номера и суммы остатков на них. То есть появится возможность накладывать арест исключительно на один счет должника в одном банке, а не на все его счета в разных банковских учреждениях, как это происходит сейчас. Соответственно, средствами на неарештированных счетах их владелец сможет свободно распоряжаться.

Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства.