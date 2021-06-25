Мы с реформами самые быстрые в Европе — Зеленский

Обретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО — это, прежде всего, геополитическое решение, и только потом вопрос реформ, по которым Украина — самая быстрая в Европе.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в Вильнюсе в ходе совместной пресс-конференции с Гитанасом Науседой, лидером Литвы, сообщает пресс-служба главы государства в среду, 7 июля.

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«Очень часто членство Украины в ЕС, в Альянсе связывают с теми или иными реформами. Реформы, действительно, очень важны. Многие европейские страны прошли реформирование раньше Украины. Но если мы говорим откровенно о сроках, о ситуации, о войне, о том, в какой ситуации Украина проводит реформы, — я считаю, что мы самые быстрые сегодня в Европе», — сказал глава Украинского государства и отметил, что ни одной стране он не пожелал бы оказаться в таких обстоятельствах.

«Мы очень быстрые, мы минимально бюрократические, мы понимаем, какова цена времени для нас. Потому что время у нас измеряется человеческими жизнями. Поэтому я думаю, что мы сегодня проводим реформ больше, чем большинство стран», — добавил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что все реформы внедряются в таком темпе не потому, что это нужно ЕС или другой организации, а потому, что это необходимо самой Украине.

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«Не реформируя Украину, мы не сможем быть сильными и крепкими», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что несмотря на то, что есть необходимость защищаться от агрессии и тратить большие деньги на обороноспособность армии, Украина находит силы на реформы и реализацию крупных инфраструктурных проектов, в частности на строительство дорог и мостов.

«Поэтому я считаю, что вопрос ЕС и НАТО все же частично связан с реформами, но в основном это вопрос политический», — сказал Президент.

По его мнению, самое главное — чтобы украинский народ не потерял веру в то, что Евросоюз действительно видит Украину равноправным членом. По словам Президента, украинцы отстаивают те же принципы, что и европейцы, и заплатили высокую цену за то, чтобы быть полноправными членами ЕС.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что многие страны ЕС на самом деле поддерживают евроинтеграционные стремления Украины.

«У нас очень много друзей», — констатировал Президент и выразил убеждение, что благодаря таким государствам Украина имеет европейскую перспективу.