НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны и сделать их более удобными для использования. На такой шаг в НБУ пошли после жалоб украинцев.

Об этом заявил замглавы НБУ Алексей Шабан.

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По его словам, финансовый регулятор страны пока не рассматривает оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако в НБУ услышали жалобы украинцев на качество монет номиналов в 1 и 2 гривны. Принято решение изменить их внешний вид.

«Единственное могу сказать, что мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны. И сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего, для людей с проблемами зрения и пожилого возраста. В этом направлении мы работаем», — сказал Шабан в ходе пресс-брифинга по случаю старта всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов.

Справка Finance.ua:

Все банкноты гривны старых образцов, введенных в оборот до 2003 года, перестали быть средством платежа при проведении расчетов наличными и с 1 октября 2020 года.

20 декабря 2019 года Национальный банк выпустил в обращение монету номиналом 5 гривен и новую банкноту в 50 грн.

3 июня 2020 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.