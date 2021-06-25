НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны и сделать их более удобными для использования. На такой шаг в НБУ пошли после жалоб украинцев.
Об этом заявил замглавы НБУ Алексей Шабан.
Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!
По его словам, финансовый регулятор страны пока не рассматривает оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако в НБУ услышали жалобы украинцев на качество монет номиналов в 1 и 2 гривны. Принято решение изменить их внешний вид.
«Единственное могу сказать, что мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны. И сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего, для людей с проблемами зрения и пожилого возраста. В этом направлении мы работаем», — сказал Шабан в ходе пресс-брифинга по случаю старта всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Руководство «Нафтогаза» получило более 600 млн в убыточном 2020-м5 ч. назад - 373 17
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят9 ч. назад - 2248 9
Автоматическое списание долгов: в ПриватБанке говорят, что механизма до сих пор нетВчера, 19:02 - 994 6
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — ДаниловВчера, 19:19 - 1621 5
Бесплатная оценка недвижимости: в Фонде госимущества презентовали новый сервисВчера, 17:00 - 929 4
Новую почту оштрафовали на 325 млн6 ч. назад - 2394 3
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят9 ч. назад - 2248 9
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — ДаниловВчера, 19:19 - 1621 5
Газпром объяснил отказ бронировать дополнительную прокачку через Украину и Польшу6 ч. назад - 1155
Автоматическое списание долгов: в ПриватБанке говорят, что механизма до сих пор нетВчера, 19:02 - 994 6
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)6 ч. назад - 149 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1406 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 650 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1319
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2412 2