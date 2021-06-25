Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят

Правительство Украины разработало законопроект № 5600, который предусматривает внесение ряда изменений в Налоговый кодекс.

При этом, по мнению председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, данный документ призван не поднять налоги, а убрать неправомерные льготы и налоговые пробелы. Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».

Среди прочего законопроект № 5600 предлагает повысить налог на недвижимость при продаже трех и более квартир, а также поднять налоги для владельцев элитных машин, поднять экологический налог и повысить акциз на сигареты и алкогольные напитки. Но, по словам Гетманцева, данный документ больше не о повышении налогов, а об устранении пробелов в налогообложении.

Также законопроект позволит ликвидировать льготные нормы, которые позволяли некоторым отраслям отчислять меньше средств в бюджет.

«В целом законопроект — о равенстве налогообложения. Но вокруг проекта уже нагородили множество „страшилок“ и мифов», — сказал Гетманцев.

В качестве позитивного примера он пояснил одну из норм законопроекта, которая регулирует ставку налога на вмененный доход. Так, Гетманцев рассказал, что Кабинет министров предложил ввести такой налог для сельскохозяйственных земель.

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Он объяснил, что на сегодняшний день в Украине 8 млн га земель находится в тени. То есть аграрии обрабатывают эту земли, получая прибыль, но с этих доходов в бюджет поступает только единый налог. При этом законопроект № 5600 сможет изменить эту ситуацию в лучшую сторону для Украины.

В тоже время Гетманцев отметил, что законопроект еще требует доработок. Боле того, он сам планирует вносить в него несколько поправок ко второму чтению в Верховной Раде.

Справка Finance.ua: