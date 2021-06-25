Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят

Правительство Украины разработало законопроект № 5600, который предусматривает внесение ряда изменений в Налоговый кодекс.
При этом, по мнению председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, данный документ призван не поднять налоги, а убрать неправомерные льготы и налоговые пробелы. Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».
Среди прочего законопроект № 5600 предлагает повысить налог на недвижимость при продаже трех и более квартир, а также поднять налоги для владельцев элитных машин, поднять экологический налог и повысить акциз на сигареты и алкогольные напитки. Но, по словам Гетманцева, данный документ больше не о повышении налогов, а об устранении пробелов в налогообложении.
Также законопроект позволит ликвидировать льготные нормы, которые позволяли некоторым отраслям отчислять меньше средств в бюджет.
«В целом законопроект — о равенстве налогообложения. Но вокруг проекта уже нагородили множество „страшилок“ и мифов», — сказал Гетманцев.
В качестве позитивного примера он пояснил одну из норм законопроекта, которая регулирует ставку налога на вмененный доход. Так, Гетманцев рассказал, что Кабинет министров предложил ввести такой налог для сельскохозяйственных земель.
Он объяснил, что на сегодняшний день в Украине 8 млн га земель находится в тени. То есть аграрии обрабатывают эту земли, получая прибыль, но с этих доходов в бюджет поступает только единый налог. При этом законопроект № 5600 сможет изменить эту ситуацию в лучшую сторону для Украины.
В тоже время Гетманцев отметил, что законопроект еще требует доработок. Боле того, он сам планирует вносить в него несколько поправок ко второму чтению в Верховной Раде.
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