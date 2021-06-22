Рада поддержала законопроект, который увеличивает налоговую нагрузку

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Документ поддержали 264 нардепа.

Проект предлагает усовершенствовать некоторые положения Налогового кодекса в части, касающейся, в частности, общих вопросов администрирования налогов, налогов на прибыль предприятий, доходы физических лиц, добавленную стоимость, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Представляя законопроект, министр финансов Сергей Марченко заявил, что «в последнее время вокруг этого законопроекта происходит много инсинуаций и политических спекуляций».

«Якобы власть хочет прижать честный бизнес, собрав с них максимальные налоги. Это не соответствует действительности. Предложенные изменения коснутся только представителей бизнеса, которые на протяжении многих лет привыкли руководствоваться нормами, выписанными специально под них и для их обогащения. Это касается, в частности, противодействия скруткам НДС, ставки экологического налога на выбросы углерода, ставки налогообложения за пользования недрами», — сказал Марченко.

По его словам, отдельные ставки налогов не пересматривались с 2017 года — акцизный налог на алкогольные напитки, рента за пользование сотовой связью и другие.

«За счет ликвидации схем доходы бюджета увеличатся на сумму 50 млрд грн ежегодно. Законопроект не повлияет на рядовых граждан, малый бизнес, которые работают открыто», — добавил министр.

«Зато некоторым группам придется пересмотреть свои правила игры и начать платить справедливые налоги», — добавил он.

Индексация ставок налогов

Предлагается увеличить на 5% ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в воздух стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности) и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен за 2020 год.

Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специспользование лесных ресурсов хотят увеличить на 14,5%.

Изменения по администрированию налогов и сборов

Контролирующим органам предоставляют право взыскивать налоговый долг, возникший в результате неуплаты самостоятельно определенного плательщиком денежного обязательства в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличных и/или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд.

Налог на доходы физических лиц

Вводится налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Закон освобождает от обложения НДФЛ доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках:

бюджетной программы «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства»,

государственной программы внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем на условиях, определенных КМУ .

От НДФЛ освобождаются средства, полученные налогоплательщиком на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.

Налог на добавленную стоимость

Устанавливается ограничение бюджетного возмещения НДС для плательщиков-посредников, в случае приобретения и/или импорта товаров, которые в дальнейшем поставляются на таможенной территории Украины.

Расширяется база налогообложения за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья (объектов жилого фонда), кроме жилья, строящегося за бюджетные средства.

Обложению НДС подлежат операции по реализации Национальным банком драгоценных металлов (кроме инвестиционного золота) физическим и юридическим лицам.

Акцизный налог

Отменяется льгота по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставки электрической энергии (когенерационной и/или из возобновляемых источников). Закон ограничивает накопление запасов табачных изделий перед повышением ставок акцизного налога. На производителей и импортеров переносят обязанность уплаты 5% акцизного налога с розничной продажи табачных изделий, который на сегодня уплачивают субъекты розничной торговли.

Экологический налог

Ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты увеличиваются в 1,6 раза. В 2029 году предусмотрено их повышение в 8 раз (постепенное). Растут ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) с 10 грн/т до 30 грн/тонну. Закон повышает ставки экологического налога за отходы для предприятий горной промышленности с 0,49 грн до 1,5 грн/тонну.

Единый налог

С плательщиков единого налога 4 группы исключают плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы, страусов и перепелов.

Закон предлагает не включать в состав дохода плательщиков единого налога 1−3 группы доходы, полученные в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках: