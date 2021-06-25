Декрет для мужчин в Украине: Кабмин утвердил порядок предоставления отпуска

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам в Украине. Такое решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания.
Об этом сообщает в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.
Читайте также: Декретный отпуск для мужчин: как это работает в других странах
«Кабмин утвердил порядок предоставления одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка для мужа, отца ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке, и для бабушки, дедушки или другого совершеннолетнего родственника одинокой матери», — отметил парламентарий.
Как получить отпуск:
Отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Работник должен использовать декрет не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.
Кстати, о главных изменения в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Руководство «Нафтогаза» получило более 600 млн в убыточном 2020-м2 ч. назад - 189 11
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят6 ч. назад - 1769 8
Автоматическое списание долгов: в ПриватБанке говорят, что механизма до сих пор нетВчера, 19:02 - 877 6
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — ДаниловВчера, 19:19 - 1301 5
Новую почту оштрафовали на 325 млн2 ч. назад - 1450 3
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят6 ч. назад - 1769 8
Кабмин упростил проверку автомобилей в УкраинеВчера, 15:00 - 1674
Новую почту оштрафовали на 325 млн2 ч. назад - 1450 3
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — ДаниловВчера, 19:19 - 1301 5
Цены на квартиры в разных районах Киева в июнеВчера, 16:00 - 936
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)3 ч. назад - 83
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1403 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 648 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1309
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2395 2