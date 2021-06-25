Декрет для мужчин в Украине: Кабмин утвердил порядок предоставления отпуска

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам в Украине. Такое решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

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«Кабмин утвердил порядок предоставления одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка для мужа, отца ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке, и для бабушки, дедушки или другого совершеннолетнего родственника одинокой матери», — отметил парламентарий.

Как получить отпуск:

обратиться с заявлением к работодателю;

предоставить свидетельство о рождении ребенка;

отпуск можно получить не позднее, чем спустя три месяца после рождения ребенка;

отпуск не может быть дольше 14 дней;

отпуск нельзя взять деньгами, разделить на несколько частей.

Отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Работник должен использовать декрет не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.

Справка Finance.ua:

6 мая Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком» № 1401-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.

Закон вводит новый вид отпуска — одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ней.

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