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Декрет для мужчин в Украине: Кабмин утвердил порядок предоставления отпуска

Декрет для мужчин в Украине: Кабмин утвердил порядок предоставления отпуска

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам в Украине. Такое решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

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«Кабмин утвердил порядок предоставления одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка для мужа, отца ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке, и для бабушки, дедушки или другого совершеннолетнего родственника одинокой матери», — отметил парламентарий.

Как получить отпуск:

  • обратиться с заявлением к работодателю;
  • предоставить свидетельство о рождении ребенка;
  • отпуск можно получить не позднее, чем спустя три месяца после рождения ребенка;
  • отпуск не может быть дольше 14 дней;
  • отпуск нельзя взять деньгами, разделить на несколько частей.

Отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Работник должен использовать декрет не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.

Справка Finance.ua:

  • 6 мая Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком» № 1401-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.
  • Закон вводит новый вид отпуска — одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.
  • Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ней.

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По материалам РБК-Украина
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