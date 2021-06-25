С переназначением субсидий возникли проблемы - Минсоцполитики

Минсоцполитики обратилось в Ассоциацию городов Украины с просьбой скоординировать работу городов по переназначению жилищных субсидий. Как оказалось, в отдельных городах органами местного самоуправления «не обеспечено соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период, и поэтому переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме».
Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
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Что это значит. Возникшие проблемы могут привести к несвоевременному получению гражданами помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.
«С целью упрощения процедуры назначения жилищных субсидий в условиях обновления критериев ее предоставления, с учетом адресных принципов, предусмотрено переназначение жилищных субсидий подавляющему большинству домохозяйств, которые получали субсидию в отопительный период 2020-2021 годов, на последующий период без обращений граждан. Принятие решения о предоставлении субсидии на следующий период происходит органами социальной защиты населения на основании информации Министерства финансов по результатам проведенной проверки данных по получателям жилищных субсидий на соответствие условиям имущественного и материального положения», – сообщили в министерстве.
В частности, предусмотрен учет при назначении жилищных субсидий наличия:
Также предусмотрено, что субсидия не назначается, если в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии была осуществлена на сумму, превышающую 50 тыс. гривен, единовременно покупка недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, а также услуг, взносы в уставный капитал предприятия, на благотворительную деятельность, а также покупка безналичной или наличной иностранной валюты и банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривен.
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Эти уточнения критериев сделаны по результатам проверки, которую проводит Минфин, поскольку за предыдущие периоды были установлены факты, что после оформления субсидии отдельные ее получатели осуществляли одноразовые дорогостоящие покупки, в частности, автомобилей премиум-класса, новой сельскохозяйственной техники, значительных объемов валюты и тому подобное.
«Соответствующая информация поступила от Минфина в конце июня, и подавляющее большинство органов социальной защиты населения совершили назначения жилищных субсидий на следующий период домохозяйствам, которые имеют на нее право, а также рассчитали суммы субсидии за май-июнь текущего года. Сейчас происходит перечисление средств для проведения выплат субсидий получателям», – говорится в сообщении.
Минсоцполитики обращается к Ассоциации городов Украины с просьбой скоординировать работу городов для завершения в ближайшее время процедуры переназначения жилищных субсидий на следующий период домохозяйствам, имеющим на нее право, с целью предоставления надлежащей социальной поддержки уязвимым слоям населения.
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