День финансов: тарифы на свет, налоги для техногигантов, перенос повышения пенсий некоторым украинцам

Вторник, 29 июня. Пока повышение пенсий и тарифов на свет откладывают, украинцев призывают доставать деньги «из-под подушек».

Повышать тарифы на свет не будут еще месяц. Сегодня Кабмин продлил срок действия действующей модели возложения специальных обязанностей на оптовом рынке электрической энергии для населения до 1 августа. Это значит, что правительство сохранило нынешнюю цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Добавим, что газопоставляющие компании начали публиковать расценки на июль. В частности, дешевле всего газ по фиксированному тарифу предлагает «Агросинтез Трейдинг», продавая ресурс по 7,8 грн за куб. м. Самую высокую стоимость установили три областных энергоснабжающих компании — Черновицкая, Житомирская и Херсонская. Они продают газ по 13,5 грн за куб. м.

📱 Напомним, что об изменениях тарифов на «коммуналку» можно всегда узнать в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, там мы часто публикуем советы, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Закон о «налоге на Google» подписан. Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому иностранные мировые технологические гиганты будут платить в Украине НДС. Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и др. В то же время есть и те, кто освобождается от уплаты налога.

Кстати, Рада приняла закон о тюрьме за ложь в декларациях с предложениями Зеленского. Из закона исключили противоречивое положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, которые принадлежат или используют члены семьи декларанта, указывают лишь в том случае, если информацию о них подал сам член семьи декларанта.

Некоторым украинцам перенесли повышение пенсий. С 1 июля 2021 года украинцам, которые старше 75 лет, должны были увеличить пенсионные выплаты. Но перерасчет перенесли на октябрь текущего года из-за недостатка средств в госбюджете. С октября планируется увеличить выплаты для указанной категории пенсионеров на 400 грн.

Платные автобаны. В Мининфраструктуры определились с первыми 6 трассами, которые планируют отдать инвестору. Это Харьков-Днепр-Запорожье, трасса из Борисполя в Полтаву, Херсон-Николаев. Из столицы можно будет доехать до Ровно через Житомир, Ягодин-Ковель-Луцк и Днепр-Кривой Рог-Николаев. Стоимость пользования платными дорогами составит 77 гривен. Инвесторы, в свою очередь, должны обеспечить минимум три полосы в оба направления и качественное покрытие.

«Под подушками» украинцев $50 млрд. Такое мнение выразил Глава налогового комитета Данил Гетманцев. По его словам, если на фоне амнистии капиталов граждане покажут хотя бы $ 10−20 млрд, то это «станет победой». Ожидания по цифрам строились на опыте других стран. В частности — Индонезии и Аргентины. Но в то же время, как отметил депутат, «никто не может точно рассчитать эффект от амнистии, поскольку амнистия — вещь тонкая».

SmartID для юрлиц и ФЛП. В ПриватБанке заявили, что клиенты — юридические лица/физические лица — предприниматели/самозанятые лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, должны использовать SmartID, а остальные способы будут отключены. В банке пояснили, что SmartID — это квалифицированная электронная подпись, являющаяся аналогом вашей собственноручной подписи.

Новшества рынка микрозаймов в 2021. Из-за ужесточения требований Нацбанка к микрофинансовым организациям конкуренция за клиентов между банками и небанковскими финкомпаниями набирает обороты. Эволюция финансового рынка не собирается останавливаться. В перспективе – законодательное регулирование, возможности открытого банкинга, имплементации положений Общего регламента защиты данных. К чему уже готовятся представители небанковского финансового сектора, рассказали эксперты и спикеры МФО саммит 2021, который пройдет в Киеве уже 1 июля 2021.