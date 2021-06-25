Украинцам «75+» перенесли повышение пенсии

С 1 июля 2021 года украинцам, которые старше 75 лет, должны были увеличить пенсионные выплаты. Но перерасчет перенесли на октябрь текущего года.
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
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По ее словам, отсрочка перерасчета пенсий связана с отсутствием ресурса. Она отметила, что с октября планируется увеличить выплаты для указанной категории пенсионеров на 400 грн.
«На 1 октября мы это перенесли. Тогда у нас было недостаточно ресурса. Но главное было сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу „75 плюс“. По 400 гривен все получат и будут ее получать ежемесячно», — сказала Лазебная.
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Кроме того, в следующем году «и эти 500 гривен, которые мы платим 85-летним, и 400 гривен 75-летним не будут обесцениваться». Они будут также подлежать индексации.
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