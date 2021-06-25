Украинцам «75+» перенесли повышение пенсии

С 1 июля 2021 года украинцам, которые старше 75 лет, должны были увеличить пенсионные выплаты. Но перерасчет перенесли на октябрь текущего года.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

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По ее словам, отсрочка перерасчета пенсий связана с отсутствием ресурса. Она отметила, что с октября планируется увеличить выплаты для указанной категории пенсионеров на 400 грн.

«На 1 октября мы это перенесли. Тогда у нас было недостаточно ресурса. Но главное было сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу „75 плюс“. По 400 гривен все получат и будут ее получать ежемесячно», — сказала Лазебная.

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Кроме того, в следующем году «и эти 500 гривен, которые мы платим 85-летним, и 400 гривен 75-летним не будут обесцениваться». Они будут также подлежать индексации.

Справка Finance.ua:

С 1 июля в Украине из-за изменения прожиточного минимума для нетрудоспособных будут пересчитаны пенсии. Это произойдет автоматически, без необходимости посещения Пенсионного фонда.

Еще в начале 2021 года Пенсионный фонд Украины ( ПФУ ) запустил собственное приложение для смартфонов и планшетов. Но многие украинцы до сих пор не знают, как им пользоваться. Как увидеть электронное пенсионное дело, получить информацию о страховом стаже и оформить пенсию через приложение — читайте по ссылке.