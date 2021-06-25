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В ПриватБанке электронную подпись смогут использовать только физлица

В ПриватБанке электронную подпись смогут использовать только физлица

В ПриватБанке заявили, что клиенты — юридические лица/физические лица — предприниматели/самозанятые лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, должны использовать SmartID, а остальные способы будут отключены.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

Там пояснили, что, согласно действующему законодательству, в банковской системе Украины применяются:

1) квалифицированная ЭП;
2) усовершенствованная ЭП;
3) Э П Национального банка;
4) простая ЭП;
5) квалифицированная электронная печать;
6) усовершенствованная электронная печать.

В банке пояснили, что SmartID — это квалифицированная электронная подпись, являющаяся аналогом вашей собственноручной подписи.

«Вы можете подписывать документы и отчеты, подтверждать личность и получать услуги онлайн с помощью своего смартфона — дополнительных устройств и приложений для хранения е-подписи не требуется. SmartID хранится в защищенном облачном хранилище, а использование е-подписи подтверждено законом», — говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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