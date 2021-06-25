Зеленский подписал закон о «налоге на Google»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает взимание налога на добавленную стоимость с услуг, которые предоставляют украинцам не зарегистрированные в Украине крупные иностранные ІТ-компании. Верховная Рада приняла его 3 июня.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

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«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам“ № 1525-ІХ, который Верховная Рада приняла третьего июня», — сказано в сообщении.

Что предусматривает закон:

документ определяет особый порядок взимания налога на добавленную стоимость с компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС . Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и др.;

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иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от проведения соответствующих операций превышает 1 млн грн в год;

нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на государственном или английском языке.

Кто освобождается от уплаты налога:

от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через Интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем;

также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети Интернет из областей знаний и специальностей, по которым ведется подготовка получателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека.

С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.