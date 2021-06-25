Зеленский подписал закон о «налоге на Google»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает взимание налога на добавленную стоимость с услуг, которые предоставляют украинцам не зарегистрированные в Украине крупные иностранные ІТ-компании. Верховная Рада приняла его 3 июня.
Об этом сообщается на сайте Президента Украины.
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«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам“ № 1525-ІХ, который Верховная Рада приняла третьего июня», — сказано в сообщении.
Что предусматривает закон:
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Кто освобождается от уплаты налога:
С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.
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