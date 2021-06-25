Кабмин определился с первыми платными автобанами. Карта и стоимость проезда

77 гривен за 100 километров — такова будет стоимость пользования платными дорогами в Украине. Инвесторам собираются передать сразу шесть трасс. Под них уже разработали специальные дорожные знаки и вскоре водители увидят их на дорогах.

В Мининфраструктуры уже даже определились с первыми 6 трассами, которые планируют отдать инвестору.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr также мы рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

«Это Харьков-Днепр-Запорожье, трасса из Борисполя в Полтаву, Херсон-Николаев. Из столицы можно будет доехать до Ровно через Житомир, Ягодин-Ковель-Луцк и Днепр-Кривой Рог-Николаев», — рассказывает «Сегодня».



Инфографика: Сегодня

Как отмечает издание, эти шесть дорог выбрали потому, что они самые важные.

«Они соединяют Украину с другими странами. С Европой, с Азией и именно по ним у нас самый плотный трафик. Так или иначе, платные дороги — это перспектива не «на завтра» и даже не «на послезавтра», — отмечается в сообщении.



Инфографика: Сегодня

Инвесторы, в свою очередь, должны обеспечить минимум три полосы в оба направления и качественное покрытие. Также на этих дорогах не будет светофоров, перекрестков, они не проходят через населенные пункты, поэтому можно будет ехать 130 километров в час.

Справка Finance.ua: