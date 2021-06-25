Кабмин определился с первыми платными автобанами. Карта и стоимость проезда

77 гривен за 100 километров — такова будет стоимость пользования платными дорогами в Украине. Инвесторам собираются передать сразу шесть трасс. Под них уже разработали специальные дорожные знаки и вскоре водители увидят их на дорогах.
В Мининфраструктуры уже даже определились с первыми 6 трассами, которые планируют отдать инвестору.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr также мы рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.
«Это Харьков-Днепр-Запорожье, трасса из Борисполя в Полтаву, Херсон-Николаев. Из столицы можно будет доехать до Ровно через Житомир, Ягодин-Ковель-Луцк и Днепр-Кривой Рог-Николаев», — рассказывает «Сегодня».
Инфографика: Сегодня
Как отмечает издание, эти шесть дорог выбрали потому, что они самые важные.
«Они соединяют Украину с другими странами. С Европой, с Азией и именно по ним у нас самый плотный трафик. Так или иначе, платные дороги — это перспектива не «на завтра» и даже не «на послезавтра», — отмечается в сообщении.
Инфографика: Сегодня
Инвесторы, в свою очередь, должны обеспечить минимум три полосы в оба направления и качественное покрытие. Также на этих дорогах не будет светофоров, перекрестков, они не проходят через населенные пункты, поэтому можно будет ехать 130 километров в час.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕСВчера, 16:17 - 1280 8
Более трети украинцев считает, что закон о деолигархизации изменит влияние олигархов на страну - опросВчера, 17:40 - 365 8
Зеленский подписал закон о «налоге на Google»3 ч. назад - 538 7
Перепись населения в 2023 проведут через интернетВчера, 13:26 - 899 7
Верховный суд подтвердил законность передачи газораспределительных сетей компании Фирташа2 ч. назад - 281 3
Самые распространенные схемы мошенничества на вторичном рынке недвижимостиВчера, 14:22 - 12828 1
Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа для выхода на пенсиюВчера, 17:47 - 3897 2
В ПриватБанке электронную подпись смогут использовать только физлица5 ч. назад - 3125
Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕСВчера, 16:17 - 1280 8
Поставщики газа начали публиковать цены на июль6 ч. назад - 1091
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 559
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 318 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 805
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1639 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1522 10