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Поставщики газа начали публиковать цены на июль

Поставщики газа начали публиковать цены на июль

Газопоставляющие компании начали публиковать расценки на июль. Так, годовая стоимость практически не изменились, она колеблется в пределах 7,8−13,5 грн за кубометр. Эти тарифы компании могут менять только в сторону понижения.

Об этом сообщает «Газправда».

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В частности, дешевле всего газ по фиксированному тарифу предлагает «Агросинтез Трейдинг», продавая ресурс по 7,8 грн за куб. м. Самую высокую стоимость установили три областных энергоснабжающих компании — Черновицкая, Житомирская и Херсонская. Они продают газ по 13,5 грн за куб. м.

Не поменял стоимость в рамках тарифа «Годовой» и «Нафтогаз», оставив 7,96 грн за кубометр. А вот месячное предложение поставщик поднял на 10% – до 13,13 грн за куб. м.

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Месячные предложения, которые напрямую зависят от ситуации на рынке, в том числе и европейском, от других поставщиков местами выросли до 15 грн за куб. м.

Как утверждают эксперты, газ на европейских биржах продолжает дорожать, прежде всего из-за сезонных факторов. Речь идет о высоком спросе, низких запасах в хранилищах, а также злоупотреблениях со стороны «Газпрома», который искусственно ограничивает объемы поставок в Европу.

По словам руководителя Центра правовой поддержки потребителей газа информационно-консультационного центра «Газправды» Елизаветы Белей, на этой неделе стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума — более 30 евро за МВт-час. Это около $ 400 за 1000 кубометров.

«С лета прошлого года газ подорожал в шесть раз. Украина — неотъемлемая часть европейского рынка газа, поэтому такие сезонные колебания влияют и на украинский рынок», — рассказала эксперт.

По материалам Finance.UA
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