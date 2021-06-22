Нафтогаз добавил возможность подключения новых потребителей через «Дію»

Газоснабжающая компания (ГК) «Нафтогаз Украины» добавила возможность подключения новых потребителей с помощью приложения «Дія».
Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».
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Согласно сообщению, отныне бытовые потребители природного газа через приложение «Дія» смогут присоединиться к тарифным пакетам газоснабжающей компании (ГК) «Нафтогаз Украины».
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Отмечается, что таким образом НАК начинает диджитализацию взаимодействия потребителя с государством и поставщиком.
По словам главы НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, должна быть интеграция данных по потреблению газа, выставления и оплаты счетов, платежеспособности потребителя и предоставлению субсидий.
«Только после полной диджитализации рынка газа возможно создать в государстве эффективную таргетированную систему социальной помощи и внедрять масштабные проекты по энергосбережению», — цитирует пресс-служба слова Витренко.
В пресс-службе отметили, что подача заявки на присоединение через «Дію» происходит в несколько кликов, а ее обработка длится до 15 минут вместо нескольких дней.
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