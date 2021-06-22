Карты от МФО и трансформации в необанки: новшества рынка микрозаймов в 2021

Из-за ужесточения требований Нацбанка к микрофинансовым организациям конкуренция за клиентов между банками и небанковскими финкомпаниями набирает обороты. Последние активно меняют свои бизнес-модели, расширяют продуктовые линейки, и все больше «заходят» на традиционно банковскую территорию.

Так на днях компания Moneyveo совместно с IBOX Bank анонсировала выпуск собственной платежной карточки Veocard на базе международной платежной системы Visa. Компания CCLoan несколько месяцев назад заключила соглашение о сотрудничестве со страховой SK Opika. Клиенты компании теперь вместе с получением кредита могут оформить комплексный страховой полис. Растут суммы и предложения по срокам кредитования. Финансовые компании активно развивают свои мобильные приложения, совершенствуют технологии удаленной идентификации и скоринга.

Очевидно, что эволюция финансового рынка не собирается останавливаться. В перспективе — законодательное регулирование, возможности открытого банкинга, имплементации положений Общего регламента защиты данных (GDPR).

К чему уже готовятся представители небанковского финансового сектора? Какие есть перспективные сценарии развития бизнес-моделей для финансовых компаний? Стоит ли ждать трансформацию МФО в необанки? Какие стратегии выбирают лидеры отрасли?

Чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы обратились за комментариями к непосредственным игрокам рынка — экспертам и спикерам МФО саммит 2021, который пройдет в Киеве уже 1 июля 2021.

Наиболее интересным вопросом, конечно же, являются рассуждения о том, стоит ли ожидать трансформацию МФО в необанки. Эксперты рынка МФО отвечают однозначно — да. Например, СЕО и совладелец финтех-компании EasyPay Алексей Авраменко обосновывает это тем, что МФО уже умеют предоставлять часть банковских продуктов и, чтобы улучшить свое предложение клиентам, им необходимо давать предложение раньше чем другие.



Алексей Авраменко, СЕО и совладелец финтех-компании EasyPay

«Такую возможность предоставляет необанк, так что эта трансформация неизбежна», — аргументирует Авраменко.

Так же считает и основатель компаний RIskTools и БКИ Онлайн Денис Зикеев. По его словам, сегодня есть два ключевых параметра, определяющих конкурентоспособность на финансовом рынке. Первый из них — это технологический потенциал, возможность развертывать сложные бизнес-процессы на промышленном уровне в кратчайшие сроки. Второй — это пластичность, скорость принятия решений и внедрения нового функционала.

«Финансовые компании, в сравнении с банками, обладают, несомненно, более высокой мобильностью, да и технически во-многом превосходят банки. Поэтому финтех сегодня с интересом смотрит на банковские продукты. Аналогично, среди финансовых компаний, серьезным потенциалом обладают многие молодые компании, которые еще не успели сформировать толстую корпоративно-бюрократическую прослойку, и потому имеют шанс опередить опытных игроков в новых продуктовых нишах», — аргументирует Зикеев.

Также мы спросили экспертов о перспективных нишах в развитии продуктовых линеек небанковского онлайн-кредитования. Своими наблюдениями поделилась директор компании, специализирующейся на оценке кредитных рисков, Scorista Карина Дубова.



Карина Дубова, директор Scorista

«Многие МФО интересуются таким продуктом кредитования, как Installment. Компания Scorista имеет большой опыт работы в данном направление, и мы можем отметить, что платежная дисциплина заемщика в данном сегменте лучше, чем в сегменте PDL — кредитования», — отмечает она.

По ее словам, в большинстве случаев компании, работавшие в сегменте PDL займов, имели свои наработки в рамках процесса кредитного решения. Однако модели, работающие на сроках до 30 дней, как правило, не оправдывают себя на более длительных сроках.

«Данная трансформация в бизнесе микрокредитования растет все больше. И мы наблюдаем оживления рынка. Для многих важно не только понять, вернет заемщик деньги или не вернет, но и определить, какую сумму выдать, чтобы заемщик вернул с максимальной доходностью», — рассказала Дубова.

Другой эксперт, СЕО платежного сервиса 4Bill Игорь Бокий, отмечает, что на рынке наблюдается новый тренд — коллаборации. Он уверен, что дальнейшие возможности для развития бизнеса могут расширяться в партнерстве участников рынка.



Игорь Бокий, СЕО платежного сервиса 4Bill

«Коллаборации, в том числе и с коллегами-конкурентами — новый тренд во всех отраслях, который хорошо работает и в финансовом секторе в частности. Когда на рынке много компаний, предлагающих похожие услуги, борьба за клиента становится сильнее, и победить в ней легче с партнёром. Да и в целом партнерство помогает дать клиенту больше хороших услуг, больше сервиса. У одной компании одни сильные стороны, у второй — другие, и коллаборации позволяют их объединить и предложить клиентам самое лучшее. Это могут быть не только партнёрства МФО&МФО или МФО&Банк, а, например, МФО&Платёжный сервис», — рассказал Бокий.

В результате такого сотрудничества клиент получает не только займ на выгодных условиях, а ещё возможность управлять финансами без привязки к конкретному отделению, а также быструю обработку всех платежей по кредиту.

Если же говорить о бизнес-моделях в будущем, то СЕО 4Bill считает, что игрокам финансового рынка Украины стоит сосредоточиться на создании не отдельных продуктов, а целых экосистем. Причём эти экосистемы должны быть мобильными, чтобы полноценно работать в любом смартфоне.

«Нужно чтобы клиенты сразу получали несколько услуг на одном сайте или в одном приложении. Чем это хорошо? Экономией времени, которого не хватает сегодня каждому человеку. Если решение, которое закрывает сразу несколько потребностей, делает это быстро, да ещё и с хорошим уровнем сервиса, борьба за клиента выиграна. Добавьте сюда ещё и эмоциональное взаимодействие, какой-то яркий опыт, и всё — и со временем у вас будет не только клиент, а лояльный клиент, для которого ваша компания — lovemark», — подытожил Бокий.

А как сейчас обстоят дела с экосистемами в МФО? О своих грандиозных планах по созданию и развитию финансовой экосистемы нам рассказала и директор fintech компаний CCloan и MisterCash Наталья Клевакина.



Наталья Клевакина, директор fintech компаний CCloan и MisterCash

«В этом году уже успешно стартовало сотрудничество со страховой компанией Opika. Теперь клиенты CCloan наряду с получением кредита могут оформить комплексный страховой полис, в том числе застраховать себя от COVID-19. SK Opika вместе с микрофинансовыми компаниями CCloan и MisterCash уже являются частью холдинга», — заявила эксперт.

Компания поставила себе цель на этот год — запустить e-commerce проект, который откроет доступ клиентам к выгодным товарным предложениям и дополнит экосистему. Таким образом делается все, чтобы покрыть больше рыночных ниш, а значит, обеспечить своих клиентов лучшими финансовым продуктами и услугами.

Как меняется маркетинг? Мир вокруг стремительно меняется, и все бизнес-процессы должны адаптироваться под актуальные требования рынка. Маркетинг директор fintech компаний CCloan и MisterCash Анна Моисеева отмечает, что в условиях глобальной трансформации, прихода нового регулятора и постковидной реальности — меняются и маркетинг-процессы.



Анна Моисеева, маркетинг директор CCloan и MisterCash

«Мы продолжаем работать над сервисом, делаем его еще более удобным, совершенствуем воронки продаж, упрощаем их и интегрируем персональные предложения под каждого клиента. Например, в рамках сотрудничества с SK Opika — мы детально анализируем клиентов, выбираем тех, кого заинтересовала бы услуга страхования, и предлагаем воспользоваться ею на выгодных условиях. Параллельно продолжаем работать над созданием инновационных продуктов, которые привлекут новый сегмент клиентов», — поделилась планами Моисеева.

При этом она отмечает, что главное — как бы не менялся рынок, неизменной должна оставаться забота о клиентах и стремление оказать им всестороннюю финансовую поддержку.

О переходе в онлайн. На фоне пандемии COVID-19, популярность финансовых технологий особенно возросла. Людям нужны цифровые платежи, а это значит, что финуслуги должны предоставляться онлайн, быстро, безопасно и удобно. Таким мнением поделилась Алена Андроникова, СЕО Moneyveo.



Алена Андроникова, СЕО Moneyveo

«Помимо этого, темпы изменений на финансовом рынке ускорились и трансформировались. Мы, в свою очередь, постоянно стараемся предлагать клиенту что-то новое, работая на опережение и спрос. Наша стратегия — повышать финансовую инклюзию и делать продукты еще более доступными для каждого потребителя. Нам удалось создать замечательный продукт и вывести на украинский рынок небанковского кредитования первую платежную карту — Veocard. Уверена, что новое предложение Moneyveo постепенно станет трендом на нашем рынке, а усиление конкуренции будет способствовать повышению качества финансовых услуг», — комментирует Андроникова.

Удобные условия и автоматизация процессов — в приоритете. Рынок МФО базируется на займах, поэтому выгодные условия кредитования, безопасность данных клиентов и открытость всегда должны быть на первом месте. Так считает директор компании E-Groshi Ирина Корецкая.



Ирина Корецкая, директор компании E-Groshi

«Для нас главное — предоставить клиентам безопасные и удобные условия пользования кредитным продуктом. Мы постоянно совершенствуем систему защиты данных, улучшаем клиентский сервис, максимально исключая „человеческий фактор“ в принятии решений о выдаче кредита. Все заявки у нас принимаются и обрабатываются автоматизированной системой. Работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки, без перерыва, выходных и праздников. В сервисе E-Groshi отсутствуют любые скрытые комиссии и дополнительные платежи, как это бывает в банках. Общую сумму к погашению кредита заемщик узнает в личном кабинете еще до отправления заявки, воспользовавшись кредитным калькулятором», — поделилась мнением эксперт.