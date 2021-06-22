Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — Гетманцев

На сегодняшний день украинцы держат «под подушкой» около $ 50 млрд.
Глава налогового комитета Данил Гетманцев считает, что если на фоне амнистии капиталов граждане покажут хотя бы $ 10−20 млрд, то это «станет победой».
Ожидания по цифрам строились на опыте других стран. В частности — Индонезии и Аргентины.
«Никто не может точно рассчитать эффект от амнистии, поскольку амнистия — вещь тонкая. И мы должны понимать, что она зависит от многих факторов: доверия к государству, готовности граждан принять участие граждан в амнистии и от тех законодательных следствий, которые идут после амнистии капитала», — говорит Гетманцев.
Насчет Аргентины, которая хоть и несопоставима по состоятельности граждан, но сравнима по числу населения, то нардеп обращает внимание, что амнистию капитала там проводили в 2017 году. К тому же — очень успешно. Именно на сопоставлении полученных там цифр Гетманцев и предположил, что украинцы задекларируют около $ 20 млрд.
Напомним, 15 июня Рада приняла в целом законопроект № 5153, который предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Закон предлагает с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.
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