Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — Гетманцев

На сегодняшний день украинцы держат «под подушкой» около $ 50 млрд.

Глава налогового комитета Данил Гетманцев считает, что если на фоне амнистии капиталов граждане покажут хотя бы $ 10−20 млрд, то это «станет победой».

Ожидания по цифрам строились на опыте других стран. В частности — Индонезии и Аргентины.

«Никто не может точно рассчитать эффект от амнистии, поскольку амнистия — вещь тонкая. И мы должны понимать, что она зависит от многих факторов: доверия к государству, готовности граждан принять участие граждан в амнистии и от тех законодательных следствий, которые идут после амнистии капитала», — говорит Гетманцев.

Насчет Аргентины, которая хоть и несопоставима по состоятельности граждан, но сравнима по числу населения, то нардеп обращает внимание, что амнистию капитала там проводили в 2017 году. К тому же — очень успешно. Именно на сопоставлении полученных там цифр Гетманцев и предположил, что украинцы задекларируют около $ 20 млрд.

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Напомним, 15 июня Рада приняла в целом законопроект № 5153, который предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Закон предлагает с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.

Справка Finance.ua:

Вокруг налоговой амнистии циркулирует много неверных слухов. Главный из них — принудительное декларирование доходов. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии «Слуга народа» Александр Ковальчук ранее отметил, что государство не наказывает, а дает возможность гражданам вернуть деньги и другие активы в прозрачный легальный оборот.

Банкиры считают, что принятая парламентом налоговая амнистия может не стать успешной из-за требований финансового мониторинга, но даже без этой амнистии украинцы стали возвращать капиталы в страну.

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