0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 614 0

Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — Гетманцев

Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — Гетманцев

На сегодняшний день украинцы держат «под подушкой» около $ 50 млрд.

Глава налогового комитета Данил Гетманцев считает, что если на фоне амнистии капиталов граждане покажут хотя бы $ 10−20 млрд, то это «станет победой».

Ожидания по цифрам строились на опыте других стран. В частности — Индонезии и Аргентины.

«Никто не может точно рассчитать эффект от амнистии, поскольку амнистия — вещь тонкая. И мы должны понимать, что она зависит от многих факторов: доверия к государству, готовности граждан принять участие граждан в амнистии и от тех законодательных следствий, которые идут после амнистии капитала», — говорит Гетманцев.

Насчет Аргентины, которая хоть и несопоставима по состоятельности граждан, но сравнима по числу населения, то нардеп обращает внимание, что амнистию капитала там проводили в 2017 году. К тому же — очень успешно. Именно на сопоставлении полученных там цифр Гетманцев и предположил, что украинцы задекларируют около $ 20 млрд.

Напомним, 15 июня Рада приняла в целом законопроект № 5153, который предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Закон предлагает с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.

Справка Finance.ua:

  • Вокруг налоговой амнистии циркулирует много неверных слухов. Главный из них — принудительное декларирование доходов. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии «Слуга народа» Александр Ковальчук ранее отметил, что государство не наказывает, а дает возможность гражданам вернуть деньги и другие активы в прозрачный легальный оборот.
  • Банкиры считают, что принятая парламентом налоговая амнистия может не стать успешной из-за требований финансового мониторинга, но даже без этой амнистии украинцы стали возвращать капиталы в страну.

Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.