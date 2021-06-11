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Банкиры назвали проблемы в процедуре амнистии капиталов

Банкиры назвали проблемы в процедуре амнистии капиталов

Принятая парламентом налоговая амнистия может не стать успешной из-за требований финансового мониторинга, но даже без этой амнистии украинцы стали возвращать капиталы в страну.

Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

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«Как только был принят закон, заинтересованность клиентов стала повышаться с каждой минутой. Хотя исключение из-под амнистии лиц, которые были PEPами с 2010 года, сужает круг заинтересованных людей», — отмечает руководитель private banking ОТП Банка Виктория Мысливая.

Банки ожидают от Национального банка разъяснений, как им работать по этой процедуре: открывать спецсчета клиентам, как их контролировать, как пополнять один раз.

«Остался открытым вопрос: с одной стороны — это налоговая амнистия, с другой — с нас не сняли требование проверять источник происхождения средств. Это самый спорный вопрос. Если не будет уточнения в законодательстве по этому пункту, то налоговая амнистия будет неэффективной. Потому что если у клиента нет документов, подтверждающих доход, и функцию (финмона. — Ред.) с нас не сняли, то это останется открытым вопросом. Ждем разъяснения Нацбанка», — сетует Виктория Мысливая.

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«Первая клиентская реакция была: сейчас те, кто заявится, в течение полугода-года будут „кошмариться“, деньги будут забирать, нет доверия к институтам власти. Второе — надо помнить, что амнистия капитала — это первое звено в цепочке „нулевая декларация — автоматический обмен информацией между налоговыми“ — репрессивный аппарат, который будет задействован», — говорит руководитель управления премиального банкинга Укрэксимбанка Даниил Меркулов.

По его словам, немало украинских клиентов начали возвращать капиталы в Украину, не дожидаясь налоговой амнистии, поскольку боялись блокировки своих активов за рубежом. «Лучше его декларировать здесь, чем потом иметь правовые последствия в западном мире», — сказал банкир.

«Автоматического обмена данных нет и не будет. Это будет запрос в определенный банк в отношении определенного человека», — успокоила клиентов директор департамента частного банкинга Альфа-банка Виктория Пивнева.

Но усиление комплаенса на Западе уже происходит. «Мы видим, что происходит на Кипре, когда клиенту поступает письмо, что „вы там что-то думайте, но через три дня ваш счет будет закрыт“. И клиент понимает, что за границей нужно либо содержать штат юристов, либо отправлять часть своей команды за границу и делать там полноценный офис. Происходит и усиление комплаенса за рубежом, и необходимость клиента сделать что-то в Украине. Раньше думали, как вывести, а сейчас — как завести обратно», — рассказывает заместитель председателя правления ТАСкомбанка Олег Поляк.

Банки выиграют от притока «амнистированных» средств. «Клиенты заведут средства в украинские банки и купят ОВГЗ с этих счетов», — ожидает начальник управления организации работы с премиум-клиентами Ощадбанка Дмитрий Соловьев.

По материалам Финансовый клуб
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