Заробитчан не будут обирать: в «Слуге народа» опровергли принудительный характер налоговой амнистии

Вокруг налоговой амнистии циркулирует много неверных слухов. Главный из них — принудительное декларирование доходов.
Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии «Слуга народа» Александр Ковальчук.
Кстати, о законодательных инициативах и финансовых нововведениях мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
«Государство не наказывает, а дает возможность гражданам вернуть деньги и другие активы в прозрачный легальный оборот. Мы даем толчок развитию экономики Украины, ведь сотни миллионов гривен смогут легально работать», — заявил Ковальчук
Нардеп подчеркивает исключительно добровольный характер декларирования необлагаемых доходов. По его словам, это личный выбор каждого человека.
Как насчет заробитчан? По словам нардепа, декларирование направлено на широкий круг лиц, которые уклонялись от налогообложения до 1 января 2021 года, а не только, как считают некоторые украинцы, на заробитчан. Работникам будет полезно легализовать деньги и активы, но они могут этого не делать.
Также Ковальчук отметил, что декларация не может быть доказательством по уголовным делам.
Читайте также: Гетманцев: налоговая амнистия в Украине – единственный шанс легализовать доходы
«В частности, отсутствует ответственность для людей, которые получали средства в конверте, поскольку не указывается источник их происхождения. К тому же сведения, которые содержит добровольная декларация, не будут разглашены, они являются конфиденциальными. Также декларация не будет доступной в интернете, человек подает ее только в ГНС», — пояснил нардеп.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИВчера, 12:00 - 15790 18
Ни одно учреждение не сможет требовать бумажную справку уже в этом году - ШмыгальПозавчера, 15:32 - 1143 11
Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономитьВчера, 14:02 - 2771 10
Украина заключила новый контракт на поставку COVID-вакциныВчера, 15:30 - 683 6
Обязанности вкладчика банкаВчера, 09:00 - 3491 5
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИВчера, 12:00 - 15790 18
Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономитьВчера, 14:02 - 2771 10
Новые правила микрокредитования в Украине: в Раде рассказали подробностиВчера, 13:00 - 1868
В США пенсионерка неожиданно обнаружила на своей карте миллиард долларовВчера, 18:30 - 1365 3
Межбанк: валюту опять начало лихорадитьВчера, 18:25 - 899
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Позавчера, 12:10 - 422
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1128 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1165 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1226
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1586