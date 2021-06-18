Заробитчан не будут обирать: в «Слуге народа» опровергли принудительный характер налоговой амнистии

Вокруг налоговой амнистии циркулирует много неверных слухов. Главный из них — принудительное декларирование доходов.

Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии «Слуга народа» Александр Ковальчук.

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«Государство не наказывает, а дает возможность гражданам вернуть деньги и другие активы в прозрачный легальный оборот. Мы даем толчок развитию экономики Украины, ведь сотни миллионов гривен смогут легально работать», — заявил Ковальчук

Нардеп подчеркивает исключительно добровольный характер декларирования необлагаемых доходов. По его словам, это личный выбор каждого человека.

Как насчет заробитчан? По словам нардепа, декларирование направлено на широкий круг лиц, которые уклонялись от налогообложения до 1 января 2021 года, а не только, как считают некоторые украинцы, на заробитчан. Работникам будет полезно легализовать деньги и активы, но они могут этого не делать.

Также Ковальчук отметил, что декларация не может быть доказательством по уголовным делам.

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«В частности, отсутствует ответственность для людей, которые получали средства в конверте, поскольку не указывается источник их происхождения. К тому же сведения, которые содержит добровольная декларация, не будут разглашены, они являются конфиденциальными. Также декларация не будет доступной в интернете, человек подает ее только в ГНС», — пояснил нардеп.

Справка Finance.ua:

Нулевая декларация будет подаваться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022-го. Ежегодно ее заполнять не нужно. При этом для того, чтобы чиновники не смогли легализовать средства, полученные взятками, депутаты исключили их из списка тех, кто может подавать нулевую декларацию.

Председатель парламентского финкомитета Даниил Гетманцев рассчитывает, что амнистия сможет вывести из тени около 20 миллиардов долларов, что принесет в госбюджет миллиард долларов.