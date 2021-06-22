Кабмин отложил повышение цен на электроэнергию для населения еще на месяц

Кабинет министров Украины продлил срок действия действующей модели возложения специальных обязанностей (ПСО) на оптовом рынке электрической энергии для населения до 1 августа.
Постановлением №659 от 29 июня правительство сохранило нынешнюю цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.
Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина № 483 от 5 июня 2019 года.
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Напомним, в конце декабря прошлого года Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-ч, установив единую цену в размере 1,68 грн/кВт-час. В конце апреля Кабмин решил оставить тариф для населения на этом уровне еще на два месяца — до 30 июня.
Минэнерго планировало на прошлой неделе представить проект новой модели ПСО, о чем 18 июня анонсировал министр энергетики Герман Галущенко. Он объяснил, что предлагается «дифференцированный подход к оплате электроэнергии в зависимости от категорий потребителей». По словам Галущенко, для бытовых потребителей, которые потребляют за месяц менее 100 кВт-ч (16 млн домохозяйств), цена будет ниже нынешней.
Агентство Интерфакс-Украина писало со ссылкой на источник в Кабмине, что обсуждается проект ПСО, который предполагает разделение потребителей на четыре категории в зависимости от объемов потребления (до 100 кВт-ч; 100−300 кВт-ч; 300−500 кВт-ч, от 500 кВт-ч). Максимальный тариф предлагается установить на уровне около 3 грн/кВт-ч.
Несмотря на план представить проект новой модели ПСО, Минэнерго на прошлой неделе предложило продлить действующую модель еще на месяц. В министерстве отметили, что новая модель должна реализовать две главные задачи: защитить социально уязвимые слои населения за счет снижения тарифа, а также обеспечить предприятиям возможность генерации для модернизации производственных мощностей и стабильной работы.
«Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, в которой сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно. Ситуация, сложившаяся на рынке электроэнергии в мае-июне, полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО», — объяснили в Минэнерго.
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