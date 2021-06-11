День финансов: решение НБУ по учетной ставке, главные требования МВФ, виртуальная карта-ключ от monobank

Четверг, 17 июня: о решении НБУ по учетной ставке, ВРУ по электронным публичным услугам, ПФ по повышению пенсий в июле.

Решение по учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. В то же время регулятор начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. Как отметили в Нацбанке, инфляционные ожидания бизнеса и населения хоть и остаются повышенными, но стабилизировались в последние месяцы.

О том, почему оптовые цены выросли на 30% за год, и о росте цен выше официальной инфляции рассказывает финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео на нашем YouTube-канале Finance.ua. Также он объяснит, чем грозит “большая” приватизация, и традиционно даст прогноз курса на неделю:

Три главных требования МВФ. Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, Украина должна закрыть три главных вопроса, чтобы продолжить сотрудничество с МВФ и получить следующий транш. Требования касаются возобновления работы Национального антикоррупционного бюро, Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и Высшего совета правосудия.

Режим Paperless. Рада поддержала за основу законопроект № 5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless. Закон вводит понятие «электронная публичная услуга». Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Украинцы смогут получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую информацию о гражданине.

Новые правила страхования. Также Рада сегодня одобрила в первом чтении новую редакцию закона «О страховании». Депутаты предлагают обновить подход к лицензированию страховщиков, усовершенствовать требования к владельцам существенного участия страховщика, ввести новый подход в регулировании деятельности лиц, имеющих право осуществлять реализацию страховых и перестраховочных продуктов.

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Виртуальная карта-ключ от monobank. Мобильный monobank выпустил для своих клиентов физлиц-предпринимателей новый продукт — виртуальную карту-ключ. Как объяснил менеджер проекта «ФЛП monobank» Алексей Путятин — это не карта в полном смысле, а только номер для удобного приема платежей для населения. По его словам, это простой продукт для предпринимателей, которым нужен дополнительный реквизит к их счетам для приема платежей через технологию «перевод по номеру карты».

Оформление субсидии по-новому. С 1 мая 2021 года предоставление жилищных субсидий в Украине происходит по-новому. В Минсоцполитики объяснили, что семья из двух человек может получить субсидию, даже если в квартире прописан безработный член семьи, но живет он отдельно. Чтобы в таком случае получить субсидию, нужен акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или официальные документы, которые подтвердят, что член семьи не живет по месту регистрации.

Повышение пенсий в июле. В Украине из-за изменения прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан увеличится размер пенсий с 1 июля 2021 года. Соответственно, увеличатся надбавки, которые зависят от указанной величины. Так, пересмотрят размер минимальной и максимальной пенсии, выплаты для лиц с инвалидностью из-за войны, участникам боевых действий, лицам, которые получили инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы, а также ветеранам войны.