Рада приняла за основу закон о публичных услугах онлайн

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.

«За» проголосовали 263 парламентария.

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Его принятие обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.

Закон вводит понятие «электронная публичная услуга». Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.

Вводится принцип «молчаливого согласия». Украинцы смогут получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую информацию о гражданине.

В законе прописали так называемый автоматический режим е-услуг — они будут предоставляться без вмешательства чиновника.

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Предлагается и комплексная электронная публичная услуга. То есть гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.

По информации Министерства цифровой трансформации, украинцы все больше отдают предпочтение государственным цифровым услугам. Например, с 2020 года единственным госпорталом электронных услуг воспользовались более 570 тысяч человек.

Справка Finance.ua:

Министерство цифровой трансформации разработало платформу для развертывания государственных реестров, которые будут обмениваться данными с другими реестрами автоматически, что позволит государственным органам не требовать бумажные документы или справки для предоставления услуг.