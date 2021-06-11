monobank запустил для ФЛП новую услугу

Мобильный monobank выпустил для своих клиентов — физлиц-предпринимателей новый продукт — виртуальную карту-ключ.
Как сообщил в комментарии порталу UBR.ua менеджер проекта «ФЛП monobank» Алексей Путятин, в бета-версии новый продукт стал доступен с 8 июня.
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«monobank автоматически выпускает номер карты к каждому счету ФЛП. Сейчас это уже более 80 тыс. клиентов. Это не карта в полном смысле, только номер для удобного приема платежей для населения», — рассказал он.
По его словам, компания создала «простой продукт для предпринимателей, которым нужен дополнительный реквизит к их счетам для приема платежей через технологию «перевод по номеру карты».
Комиссию monobank не взимает, в том числе для переводов со «своих» карт, отметили в мобильном банке.
«Могут быть комиссии при переводе с карты других банков или при внесении наличных через терминалы самообслуживания, но это не наши комиссии, и мы не можем на нее влиять», — подчеркнул представитель «банка без отделений».
Он рассказал о практическом применении нового сервиса. Продукт в первую очередь рассчитан на физлиц-предпринимателей, которые продают товары или предоставляют услуги населению, и клиенты привыкли платить за перевод по номеру карты.
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